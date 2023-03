Eerste moderne mens in Nederland was zwart met blauwe ogen

Voor deskundigen is het geen verrassing, maar opmerkelijk is het wel: de mensen die Nederland 15 duizend jaar geleden bewoonden hadden een donkere huidskleur en blauwe ogen, blijkt uit genetisch onderzoek.

Die genetische analyse werd gedaan op acht stukjes menselijk bot, die vrijwilligers de afgelopen jaren opraapten aan de Hollandse kust en vissers vonden in hun netten. ‘Onze voorouders werden altijd neergezet als van die stoere, blanke types. Maar ze zagen er toch wat anders uit’, zegt archeoloog en dna-expert Eveline Altena, die de analyse uitvoerde in De Volkskrant. ‘De oudste moderne inwoners van ons land hadden een donkere huid en blauwe ogen. Deal with it’, zegt Luc Amkreutz, conservator prehistorie van het Rijksmuseum van Oudheden tegen de krant.

Later namen blankere mensen hun plaats in. Ze kwamen uit het oosten. Hun huid was vermoedelijk lichter omdat ze landbouwers waren en weinig vitamine D binnen kregen. Een lichtere huid laat meer zonlicht door om die vitamine aan te maken.

Ook de oudste bekende Brit – 'de Cheddarman' – had een donkerbruine huid, donker haar en blauwe ogen. Dat hebben wetenschappers ontdekt op basis van DNA-onderzoek