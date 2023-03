Nieuw beeld ontdekt in drooggevallen meer op Paaseiland

In een drooggevallen lagune in een krater op Paaseiland is een nieuw Moai-beeld ontdekt. Eerder was het er te nat, waardoor het beeld verborgen bleef.

Het beeld van 1,60 meter lang is ontdekt door onderzoekers van Chileense universiteiten die in de Rano Raraku-krater onderzoek deden om het vochtige gebied in de krater te herstellen. Zij vonden toen per toeval het beeld.

"Dit is een bijzondere vondst, want het gaat om de eerste keer dat een moai in het meer van de Rano Raraku-krater werd ontdekt", zegt de Ma'u Henua-gemeenschap die het Rapa Nui-park beheert.

Paaseiland of Rapa Nui ligt zo'n 3000 kilometer uit de kust van Chili. Toerisme vormt een belangrijke inkomstenbron voor de lokale bevolking. Veel mensen willen de paasbeelden of Moai zien, die soms wel 9,5 meter hoog zijn. Ze stellen voorouders voor die om vruchtbaarheid smeken. Bijna al het materiaal voor de beelden komt uit de Rano Raraku-krater.