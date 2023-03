De gevaarlijkste 10 drugs: alcohol schadelijker dan heroïne

Het Belgische tijdschrift Knack vroeg een panel van vier experts welke drugs het meest funest zijn voor de samenleving. Schadelijker dan crack, cocaïne en ketamine is volgens hen alcohol.

Hun ranglijst:

alcohol Cocaïne/crack Heroïne Tabak Amfetamine/ Methamfetamine Fentanyl/Nitazenes Cannabis Benzodiazepines Ketamine GHB

Hun recensie van alcohol: ‘In de Europese Unie stierven in 2016 zo’n 80.000 mensen aan door alcohol geïnduceerde kanker. Ongeveer 1,9 miljoen levensjaren gingen verloren als gevolg van premature morbiditeit en mortaliteit door kanker. In een paper van de Hoge Gezondheidsraad (2018) staat dat alcohol in België de op drie na belangrijkste doodsoorzaak is bij personen van vijftien jaar en ouder. Alcohol speelt ook een rol in cardiovasculaire aandoeningen, cerebrovasculaire aandoeningen, verschillende vormen van kanker, geheugenstoornissen en aandoeningen van de pancreas en de lever. Dat gaat allemaal gepaard met torenhoge medische en economische kosten.’