Hoe gezond is een ijsbad?

Jezelf kort blootstellen aan extreme kou is volgens gezondheidscoaches goed voor lichaam en geest. En het klinkt overtuigend, al was het maar om dat we graag geloven dat dingen die akelig zijn nut hebben.

Kwaad kan een ijsbad niet, zeggen Wouter van Marken Lichtenbelt, thermofysioloog aan Maastricht University en Hein Daanen, thermofysioloog aan de Vrije Universiteit in Amsterdam tegen de New Scientist.

Maar is het ook goed voor je? Er is geen enkel bewijs dat je gezondheid er objectief van verbetert. Maar er is wel bewijs dat mensen die regelmatig (extrem) kou opzoeken zich beter voelen.

‘Gezien de wetenschappelijke onderzoeken kan ik niet zeggen: je moet koud douchen, want het is zo gezond voor je’, zegt Van Marken Lichtenbelt.

‘Maar als je dat lekker vindt, dan moet je dat zelf weten.’