De eerste tekenen van Alzheimer te zien in je ogen

De ogen zijn meer dan een venster van de ziel - ze zijn ook een weerspiegeling van iemands cognitieve gezondheid.

"Het oog is het venster naar de hersenen", zegt oogarts dr. Christine Greer tegen CNN. "Je kunt direct in het zenuwstelsel kijken door in de achterkant van het oog te kijken, in de richting van de oogzenuw en het netvlies."

Op een dag kunnen artsen mogelijk oogtesten gebruiken om cognitieve achteruitgang te identificeren, kort nadat deze is begonnen.

Onderzoek heeft onderzocht hoe het oog kan helpen bij het diagnosticeren van de ziekte van Alzheimer voordat de symptomen beginnen. De ziekte is ver gevorderd als gedrag verandert en geheugen hapert.

"De ziekte van Alzheimer begint in de hersenen tientallen jaren voordat de eerste symptomen van geheugenverlies optreden", zegt dr. Richard Isaacson, neuroloog gespecialiseerd in Alzheimer

Als artsen de ziekte in de vroegste stadia kunnen identificeren, kunnen mensen een gezonde levensstijl kiezen en hun "aanpasbare risicofactoren, zoals hoge bloeddruk, hoog cholesterol en diabetes" onder controle houden, zei Isaacson.

Hoe vroeg kunnen we tekenen van cognitieve achteruitgang zien? Om daar achter te komen verzamelden onderzoekers gedurende 14 jaar netvlies- en hersenweefselmonsters van 86 menselijke donoren met de ziekte van Alzheimer en milde cognitieve stoornissen - de grootste groep van netvliesmonsters ooit bestudeerd, volgens de auteurs

"Onze studie is de eerste die diepgaande analyses biedt van de eiwitprofielen en de moleculaire, cellulaire en structurele effecten van de ziekte van Alzheimer in het menselijk netvlies en hoe deze overeenkomen met veranderingen in de hersenen en cognitieve functie," zei senior auteur Maya Koronyo-Hamaoui, professor neurochirurgie en biomedische wetenschappen aan Cedars-Sinai in Los Angeles, in een verklaring.

"Deze veranderingen in het netvlies correleerden met veranderingen in delen van de hersenen die de entorhinale en temporale cortex worden genoemd, een knooppunt voor geheugen, navigatie en de perceptie van tijd," zei Koronyo-Hamaoui.

"Deze bevindingen kunnen uiteindelijk leiden tot de ontwikkeling van beeldvormende technieken waarmee we de ziekte van Alzheimer eerder en nauwkeuriger kunnen diagnosticeren," zei Isaacson, "en de voortgang ervan niet-invasief kunnen volgen door door het oog te kijken."