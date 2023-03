Er ligt een gigantische gehaktbal van mammoetvlees in Amsterdam, gemaakt met 4000 jaar oud DNA

Deze week is in Science Museum Nemo in Amsterdam een heuse mammoetbal gepresenteerd. De sappige gehaktbal is gemaakt door het Australische kweekvleesbedrijf Vow, die hiermee willen laten zien dat het prima mogelijk is om vlees te eten zonder miljoenen dieren te slachten.

“De mammoet is vanaf nu een baken van hoop”, zegt Vow-medeoprichter Tim Noakesmith tegen het AD. “Ik ben een mislukte veganist. Veel mensen hebben het net als ik goed voor met de wereld, maar vinden met moeilijk om het eten van vlees volledig te laten. Dus moeten we mensen de kans geven om zelfzuchtig te zijn.” De Australiër wil vlees maken dat net zo goed smaakt als van een vleeskoe, maar dan zonder dierenleed en de negatieve klimaat- en milieu-invloeden.

Vow heeft voor de mammoetbal DNA gebruikt en bewerkt van een 4000 jaar geleden overleden wolharige mammoet. Deze specifieke eiwitten zijn ingebracht in de stamcellen voor spiercellen van schapen en vervolgens uitgegroeid tot spierweefsel door suikers en aminozuren toe te voegen.

Maar hoe smaakt zo'n mammoetbal eigenlijk? Niemand die het weet. We mogen pas een hapje nemen als uit onderzoek blijkt dat het millennia oude eiwit geen gevaar oplevert voor de gezondheid. Maar de geur is in ieder geval 'heel bijzonder', zegt wetenschappelijk directeur James Ryall.

Dit is hem: