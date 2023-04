Wat voetbal ons leert over de menselijke natuur

George Orwell schreef ooit: "Voetbal is oorlog zonder schieten." De Nederlandse uitvinder van totaalvoetbal Rinus Michels ging nog een stap verder: "Voetbal is oorlog." Nou, ze hadden allebei gedeeltelijk gelijk, schrijft de Nederlandse wetenschapper Mark van Vugt op Psychology Today.

Voetbal is volgens Van Vugt ongetwijfeld geworteld in menselijke oorlogsvoering. Het spel en de bijbehorende regels zijn in het midden van de 19e eeuw uitgevonden in kostscholen in Engeland om de fysieke en mentale weerbaarheid van jonge mannen te vergroten en hen voor te bereiden op een rol bij het beschermen van de Britse overzeese belangen.

Toch liggen de wortels van het mooie spel veel dieper. Volgens historici werden vroege versies van het spel in het oude China, Griekenland en Rome gezien als oefeningen voor krijgers voordat ze ten strijde trokken.Een van de belangrijkste thema's in voetbal is het belang van samenwerking en teamwork. Voetbal is een teamsport waarin spelers moeten samenwerken om de bal te verplaatsen en doelpunten te maken. Een goede samenwerking kan leiden tot succes, terwijl een gebrek aan samenwerking kan leiden tot falen. Deze dynamiek is niet alleen van toepassing op voetbal, maar ook op andere aspecten van het menselijk leven, zoals werk, vriendschappen en familie.

Competitie en rivaliteit

Een ander belangrijk thema in voetbal is de competitieve aard van de sport en hoe dit kan leiden tot rivaliteit en vijandigheid tussen groepen. Voetbalteams kunnen rivaliteit ontwikkelen met andere teams en deze rivaliteit kan soms leiden tot geweld en onrust. Deze competitieve dynamiek kan worden toegepast op andere aspecten van de menselijke natuur, zoals politiek en economie.

Emoties

Voetbalwedstrijden kunnen leiden tot intense emoties, zoals vreugde, frustratie, angst en woede. Deze emoties kunnen zowel positief als negatief zijn en kunnen van invloed zijn op hoe mensen zich gedragen tijdens en na de wedstrijd. Het begrijpen van deze emoties kan ons helpen om te begrijpen hoe de menselijke geest werkt en hoe we ons gedrag kunnen beïnvloeden.

Identiteit en gemeenschap

Voetbalteams kunnen fungeren als gemeenschappen waarin mensen zich kunnen identificeren met anderen en een gevoel van verbondenheid kunnen ervaren. Deze gemeenschappen kunnen ons helpen begrijpen hoe sociale en culturele factoren onze identiteit en gevoel van verbondenheid beïnvloeden.