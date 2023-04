Waarom we meer naar zonsondergangen zouden moeten kijken

Een studie uitgevoerd door Britse onderzoekers onthulde dat mensen zonsopgangen en zonsondergangen de mooiste en meest ontzagwekkende weergebeurtenissen vinden, zelfs meer dan stormen, regenbogen, helderblauwe luchten of nachtlandschappen.

Het is bewezen dat tijd doorbrengen in de natuur onder een helderblauwe lucht de geestelijke gezondheid verbetert, maar het nieuwe onderzoek suggereert dat het kijken naar een zonsopgang of zonsondergang een extra boost kan geven aan het emotionele welzijn.

Hoewel het in Nederland moeilijk is om een ​​heldere zonsopgang of zonsondergang te voorspellen, suggereert de studie dat het kijken naar afbeeldingen van zonsopgangen en zonsondergangen ook positieve effecten kan hebben op emoties, stemming en cognitieve functies.