Pubers die walnoten eten worden slimmer

Een handje walnoten per dag is voldoende om een betere concentratie te krijgen. En er zijn meer gunstige effecten, blijkt uit een artikel over dit onderzoek in het medische tijdschrift The Lancet.

Dat noten een gunstig effect op de hersenen hebben, was al langer bekend. Omdat de hersenen van jongeren nog volop in ontwikkeling zijn, leek het de onderzoekers goed het effect van het eten van noten op hen te testen. Zevenhonderd leerlingen in de leeftijd van elf tot zestien jaar deden mee aan het onderzoek. De helft van hen kreeg de opdracht elke dag dertig gram walnoten te eten en de andere helft moest dat juist niet doen.

De onderzoekers denken dat het vetzuur ALA in de walnoten de reden van de verbeteringen is. Het menselijk lichaam kan dit vetzuur niet zelf aanmaken en ook niet opslaan.

Er zijn meer redenen om walnoten te eten.

Voor de studie die in vakblad Journal of Nutrition verscheen zijn 42 mensen tussen de 30 en 65 jaar bestudeerd, die overgewicht of obesitas hadden. Ze werden in drie groepen verdeeld die zes weken lang een verschillend dieet volgden. De eerste groep at wel walnoten, de andere twee niet, maar die kregen wel exact dezelfde voedingsstoffen binnen, alleen via andere bronnen.

Degenen die walnoten hadden, kregen een rijkere en dus gezondere darmflora. “Het walnootdieet zorgde voor een toename van een aantal darmbewoners waarvan bekend is dat ze gezondheidsvoordelen hebben”, reageert Kristina Petersen, onderzoeksassistent aan de Pennsylvania State Universiteit. “Denk aan Roseburia, dat de darmwand beschermt. We zagen ook een toename van Eubacterium en Lachnospiraceae.” Deze groepen bacteriën zorgen respectievelijk voor een betere bloeddruk en cholesterolwaarden. Dat leidt tot een betere hartgezondheid.