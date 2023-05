Alzheimer? Slaaptekort zorgt voor klontjes in het brein

Bij muizen met langdurig slaaptekort is de werking van speciale immuuncellen in het brein verstoord, de zogenoemde microglia, schrijft NRC op basis van Amerikaans onderzoek. . Hierdoor ruimen die cellen afval minder goed op en klontert het eiwit bèta-amyloïd samen tussen hersencellen, iets wat ook bij de ziekte van Alzheimer gebeurt. Of dit ook bij mensen zo werkt moet nog worden uitgezocht.

Aanhoudend slaaptekort vanaf de middelbare leeftijd hangt samen met een hoger risico op dementie op latere leeftijd, constateerden wetenschappers in 2021. Voor mensen die in de jaren tussen 50 en 60 jaar zes uur of minder per nacht sliepen, was het risico op dementie 30 procent hoger dan voor mensen die altijd minstens zeven uur per nacht sliepen. Maar tegelijkertijd komen slaapproblemen ook vaak voor bij mensen die dementie hebben. Tot nu toe is nog niet duidelijk of die veranderde slaap nu alleen een symptoom is van de ziekte, of ook een oorzaak.