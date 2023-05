Record voor onderzoeker: 74 dagen onder water

Joe Dituri bracht gisteren zijn 74ste dag onder water door. Een record, maar hij blijft nog even zitten tot hij de 100 dagen aantikt.

De Amerikaanse onderzoeker heeft het niet slecht. Hij leeft in een onderwaterhotel, Jules' Undersea Lodge. Het verblijf voor de kust van Florida is 10 vierkante meter groot. Er zit een keukentje in, een zithoek en een slaapplek. Net een normale hotelkamer dus, behalve dat hij zich op 10 meter diepte bevindt.

Eerder werd hier ook al het record gevestigd: twee andere onderzoekers bleven er in 2014 73 dagen zitten. "Het record is een kleine mijlpaal en heel eervol, maar we hebben nog meer onderzoek te doen", reageert Dituri.

Zijn doel? Aantonen dat de overdruk onder water zijn lichaam sterker maakt. Ook zou hersenletsel beter herstellen door een verhoogde bloedtoevoer. In de 'hotelkamer' is de luchtdruk ongeveer twee keer zo hoog als boven water. "Ik verwacht dat ik als supermens weer naar buiten kom", zei hij voor vertrek.

Verder worden de slaappatronen en psychische gezondheid van Dituri bijgehouden, net als het verlies aan spiermassa en het gebrek aan vitamine D door het ontbreken van zonlicht.