Je contactlenzen zitten vol PFAS

PFAS zit in tal van producten, van de antiaanbaklaag van je pan tot je regenjas en nu dus ook in je contactlenzen. De 'forever chemical' blijkt in achttien bekende merken lenzen te zitten.

Dat toont een gecertificeerd lab aan na vragen van het Amerikaanse blog Mamavation, dat non-toxische producten aanbeveelt aan moeders. Volgens de site bevatten alle lenzen PFAS, variërend van 105 deeltjes tot 20.700 deeltjes per miljoen.

Of dat ongezond is, weten we nog niet. Er zijn alleen richtlijnen voor PFAS in drinkwater. Hoewel het lastig is om lenzen met drinkwater te vergelijken, moet wel worden opgemerkt dat in alle geteste contactlenzen de grens van 100 deeltjes per miljoen werd overschreden. Het PFAS-niveau is daarmee 50.000 keer hoger dan het hoogste veiligheidsniveau voor drinkwater. Niet echt prettig dus.

PFAS, voluit per- en polyfluoralkylstoffen geheten, zijn een groep synthetische chemicaliën die vlek-, water- en olieresistent zijn. Reuzenhandig voor tal van producten, maar het betekent ook dat ze moeilijk afbreekbaar zijn in de natuur, vandaar ook de naam forever chemicals.

Ze worden al meer dan een halve eeuw gebruikt voor pannen, waterresistente cosmetica, regenkleding en andere materialen. Daardoor zit de gifstof nu wereldwijd overal in ons water, de grond en in dieren. In de EU wordt inmiddels gewerkt aan een verbod op het gebruik van PFAS.