Ja, water kan bederven

Alle voedsel en drank kan bederven. Maar water niet. Toch? Het is tenslotte een behoorlijk basale chemische verbinding en bevat niets anders dan een hoop waterstof en zuurstof, dus er lijkt niets in te zitten dat andere organismen zouden kunnen verontreinigen. Als je overgebleven filet americain bederft, is dat logisch, maar water lijkt zo ondoordringbaar dat het een beetje belachelijk lijkt om een ​​​​vervaldatum op een fles water te zien. Maar het is niet helemaal onzin. Water bederft niet zoals veel voedsel, maar er is zeker een houdbaarheidsdatum.

Water dat uit uw kraan komt, is hoogstwaarschijnlijk behandeld met chloor, waardoor het vrij blijft van micro-organismen die schadelijk voor u kunnen zijn. Maar dat water zal continu reageren met koolstofdioxide in de lucht, waardoor de pH van het water wordt verlaagd , waardoor het zuurder wordt, waardoor het raar kan smaken. Bovendien zal onbedekt water stof en andere dingen uit de lucht verzamelen. Uiteindelijk zou dit proces je zelfs ziek kunnen maken - hoewel het water daar heel lang zou moeten blijven zitten voordat het gevaarlijk werd in plaats van gewoon vies.

Tegelijkertijd wordt het toegevoegde chloor afgevoerd en uitgeloogd, waardoor het water aantrekkelijker wordt voor organismen . De samenvatting is dat een glas kraanwater dat 's nachts buiten staat misschien raar smaakt, maar vanuit gezondheidsoogpunt waarschijnlijk goed is om te drinken.

Kraanwater kan ongeveer zes maanden worden bewaard. Daarna is de chloorbehandeling niet meer effectief. Dit geldt ook voor gefilterd water.

Kan mineraalwater in een fles bederven?

Ja, mineraalwater kan bederven, vooral als de fles geopend is. Zodra de fles geopend is en er lucht in de fles komt, kunnen bacteriën en micro-organismen zich beginnen te ontwikkelen in de vloeistof. De snelheid en de aard van de ontwikkeling van deze organismen zijn afhankelijk van het soort mineraalwater en de bewaarcondities. Omdat ze geen bewaarmiddelen bevatten, zijn deze flessen vatbaarder voor microbiële groei dan frisdranken of sappen, bijvoorbeeld. Hoe langer de fles openstaat, hoe groter de kans op het ontstaan van micro-organismen, waardoor de smaak en de kwaliteit van het mineraalwater achteruit gaat. Het bedervingsproces is echter onwaarschijnlijk als de fles gesloten blijft en op de juiste manier wordt bewaard.

Wat zijn de gevolgen van het drinken van bedorven water?

Het drinken van bedorven water kan aanleiding geven tot tal van gezondheidsproblemen. Als gevolg van het drinken van bedorven water kunnen mensen diarree krijgen met buikpijn en misselijkheid, door de bacteriële en parasitaire ziekten die het kan veroorzaken. Afhankelijk van de soort ziektekiemen die zich in het water bevinden, kan de persoon ook koorts krijgen, uitdrogen of last krijgen van ernstige aandoeningen zoals hepatitis of cholera. Het is dus belangrijk om de houdbaarheid en de bewaarcondities van je water te controleren voordat je het drinkt.