Verlamde man kan weer lopen door digitale connectie hersenen en ruggenmerg

Door alleen maar te denken aan lopen kan de verlamde Gert-Jan Oskam daadwerkelijk weer stappen zetten. En dat niet alleen: hij is zelfs zijn huis aan het verbouwen.

Zwitserse en Franse neurowetenschappers hebben bij de 40-jarige man met een gedeeltelijke dwarslaesie een 'digitale brug' ingebouwd, waardoor er weer communicatie mogelijk is tussen zijn hersenen en zijn ruggenmerg.

In zijn hersenen zitten twee elektronische implantaten die de elektrische signalen herkennen als de man denkt aan lopen. AI zet die signalen om en stuurt ze door naar een implantaat in het ruggenmerg. "Je denkt aan een stap, en je maakt een stap. Het is een natuurlijk proces", zegt Oskam.

"Gert-Jan is nu de enige persoon ter wereld met een volledig geïmplanteerd systeem met digitale connectie", legt zijn revalidatiearts Ilse van Nes, van de Sint Maartenskliniek in Nijmegen, uit aan de NOS: "Twee dagen na de operatie voelde hij dat hij contact kreeg met zijn benen. Na een paar sessies hadden we al een werkend systeem. Dat hadden we echt niet verwacht."

De vooruitgang gaat snel: eerst moest Oskam nog bewust denken aan lopen, nu kan hij tegelijkertijd ook praten. "Ik durf nu ook weer te staan en om me heen te kijken", zegt hij. "Dat was voorheen nog een angstig moment voor me" Inmiddels hangt hij weer aan de bar met vrienden en is hij bezig met het verbouwen van zijn huis.