Maagverkleining goed voor hersenen: deelnemers scoren fors beter op tests

Een maagverkleining zorgt er niet alleen voor dat je dunner wordt, maar geeft de hersenen ook extra vitaliteit. 45 procent van de studiedeelnemers scoren een halfjaar na de operatie 'fors beter' op hersentesten, blijkt uit een onderzoek van het Radboudumc in samenwerking met TNO.

De Nijmeegse en Leidse wetenschappers noteerden daarnaast minder hoge bloeddruk, diabetes, cholesterol, depressieve symptomen en medicijngebruik bij de proefpersonen. In de zes maanden na de chirurgische ingreep verloren ze gemiddeld 30 kilo. Hoe dit leidt tot betere hersenprestaties is niet helemaal duidelijk, maar het team heeft wel een idee.

“We denken aan een combinatie van factoren”, zegt promovenda Debby Vreeken van het Radboudumc. “Vetcellen geven meer dan honderd signaalstoffen af, die onder andere ontstekingen veroorzaken en de bloedvaten negatief beïnvloeden, ook in de hersenen. Die stoffen nemen af bij gewichtsverlies. Maar we zien tevens dat mensen na een maagverkleining meer gaan bewegen, waardoor de bloedtoevoer verbetert.”

“Juist die combinatie van ontstekingen en verminderde bloedtoevoer ligt aan de basis van veel hersenaandoeningen, zoals dementie”, legt onderzoeker Amanda Kiliaan uit. “Overgewicht is een belangrijke risicofactor. Deelnemers in onze studie zijn nog relatief jong en zitten in een voorstadium van schade aan de vaatjes. Daarom is het zo interessant om deze groep te bestuderen. Nu zien we dat de hersenen beter presteren door afvallen en het proces van schade blijkbaar deels omkeerbaar is.”

Vooral het verlies van buikvet, dat rondom de organen ligt, lijkt gelinkt aan verbetering van de kwaliteit van bloedvaatjes in het brein. Buikvet wordt al langer gezien als 'gevaarlijk vet', in tegenstelling tot onderhuids vet.