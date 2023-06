Bloedtest voor 50 soorten kanker blijkt succesvol: wetenschappers enthousiast

Een bloedtest voor meer dan vijftig vormen van kanker blijkt behoorlijk succesvol. Het zou een doorbraak betekenen in de opsporing van de ziekte.

De resultaten van het onderzoek van de Britse NHS werden gepubliceerd op 's werelds grootste kankerconferentie in Chicago in de VS. De zogenoemde Galleri-test kan de kleinste deeltjes van tumor-DNA opsporen in het bloed. Hij kan zelfs voorspellen waar de tumor zit. Zo kan een diagnose veel sneller worden gesteld en de behandeling eerder begonnen.

Experts zijn onder de indruk van de studie, maar zeggen wel dat meer onderzoek nodig is voor de bloedtest daadwerkelijk in de zorg kan worden gebruikt.

Snellere diagnose

Aan het onderzoek onder leiding van de University of Oxford namen ruim 5400 mensen delen uit Engeland en Wales die door hun huisarts naar het ziekenhuis waren doorverwezen, omdat ze mogelijk kanker hadden. De bloedtest wist twee derde van de kankergevallen correct op te sporen. Bij 85 procent van de patiënten kon de test ook duidelijk maken waar de kanker was begonnen. De test was accurater bij oudere patiënten en bij verder gevorderde gevallen.

Volgens professor aan Oxford, Mark Middleton, kan de test "mensen helpen die naar hun huisarts zijn geweest, maar nu niet direct worden doorverwezen voor kankeronderzoek". Verder kan de test de diagnose versnellen en de wachttijd verkorten, denkt de professor.

Richting nieuwe tijd

Oncologieprofessor Lawrence Young van de University of Warwick is ook enthousiast. "Dit is een belangrijke studie die aantoont dat we richting een tijd gaan waarin bloedtesten en andere tests, echt impact kunnen hebben op een vroege diagnose en de klinische uitkomst significant kunnen verbeteren."

De NHS gebruikt de Galleri-test ook bij duizenden mensen zonder symptomen om te onderzoeken of hij ook verborgen kanker kan opsporen. Daarvan worden de resultaten later dit jaar verwacht. Als die positief zijn moet de test worden ingezet bij ongeveer 1 miljoen mensen.