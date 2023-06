China gaat bijna diepste gat ooit boren op zoek naar grondstoffen

China gaat een gat boren van meer dan 11 kilometer diep om te kijken wat er onder ons aardoppervlak schuilgaat en natuurlijk in de hoop kostbare grondstoffen te vinden.

Het land gaat drillen in een woestijn in het Tarimbekken in de noordwestelijke regio Xinjiang. De bedoeling is om door tien lagen gesteente te boren om uiteindelijk aan te komen bij een laag die al meer dan 145 miljoen jaar oud is. In 457 dagen moet het diepste punt worden bereikt.

De Chinese staatsmedia spreken van 'een mijlpaal in de exploratie van de diepe aarde'. De boring moet wetenschappers informatie opleveren over de interne structuur en de evolutie van de planeet. Maar het project staat onder leiding van de China National Petroleum Corporation, de belangrijkste gas- en olieproducent van het land, dus er zal ook naar grondstoffen worden gezocht.

Het is hoe dan ook een technologisch hoogstandje. De apparatuur die meer dan 2000 ton weegt, is ontworpen om bestand te zijn tegen 200 graden en een atmosferische druk die 1300 keer groter is dan normaal. Niet alleen diep onder het oppervlak van de aarde zijn de omstandigheden extreem, ook het Tarimbekken zelf is geen pretje. Het is onderdeel van de heetste en droogste woestijn van China.

De Xinjiang-regio is bekend om zijn mineraalafzettingen en oliereserves. Afgelopen maand nog vond Sinopec, China's grootste raffinaderij, een aanzienlijke hoeveelheid olie en gas in het Tarimbekken op een diepte van meer dan 8500 meter.

Wat de Chinezen doen is indrukwekkend, maar er is een land dat nog dieper kan: het diepste door mensen gegraven gat bevindt zich in het noordwesten van Rusland. Daar is het gelukt om tot 12.262 meter te komen.