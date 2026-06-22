Tesla op autopilot slaat op hol, raamt huis, doodt vrouw

Een Tesla Model 3 die volgens de bestuurder op de automatische rij-assistentie reed, is in de Texaanse plaats Katy met hoge snelheid een woning binnengereden en heeft daarbij een 76‑jarige vrouw gedood.

Vrijdagavond rond 20.00 uur lokale tijd verliet de auto in de buitenwijk Katy, zo’n 30 mijl ten westen van Houston, zijn rijstrook, schoot van de weg en ramde een bakstenen huis aan Blooming Park Lane. De bestuurder, de 56‑jarige Michael Butler, verklaarde tegenover de politie dat hij de Tesla bestuurde “met een geautomatiseerd rij-assistentiesysteem” ingeschakeld, een functie die door Tesla als Autopilot wordt aangeboden.

Binnen in de woning werd de 76‑jarige bewoonster Martha Avila geraakt toen de auto dwars door de gevel de voorste kamer inreed. Zij werd per traumahelikopter naar een ziekenhuis gevlogen, waar zij later aan haar verwondingen overleed. De bestuurder vertoonde volgens de sheriff geen tekenen van alcohol- of drugsgebruik en werkte mee aan het onderzoek, dat nog loopt.

Een deurbelcamera legde vast hoe de Tesla met grote snelheid via de oprit het huis binnenschoot, al is nog onduidelijk hoe hard de auto precies reed. “Wij zijn nog aan het onderzoeken waarom de auto zijn snelheid net vóór de crash niet onder controle hield,” zei sergeant Alex Turman van het sheriffkantoor tegen lokale zender ABC13.

Autopilot opnieuw onder vuur

Tesla benadrukt in zijn handleidingen dat bestuurders altijd hun handen aan het stuur moeten houden en direct moeten ingrijpen als er iets misgaat. Toch ligt het systeem al jaren onder een vergrootglas, omdat bestuurders het in de praktijk vaak als een vorm van zelfrijdende technologie behandelen.

In 2023 riep Tesla in de Verenigde Staten ruim twee miljoen auto’s terug na een onderzoek van toezichthouder NHTSA, die concludeerde dat de manier waarop Autopilot het rijgedrag van bestuurders controleert tekortschiet en misbruik “voorspelbaar” maakt. Vorig jaar trof het bedrijf bovendien een schikking in een zaak rond een dodelijk ongeval in Californië uit 2018, waarbij de familie de Autopilot‑software aansprakelijk stelde.

De autoriteiten in Texas proberen nu te reconstrueren of het systeem in Katy technisch faalde, of dat de mens achter het stuur de grenzen van de technologie overschreed – een vraag die Tesla al langer achtervolgt.