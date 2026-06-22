5 jaar na Free Britney: het gaat niet zo goed.

Vijf jaar na het hoogtepunt van de Free Britney-beweging oogt het leven van Britney Spears minder bevrijd dan haar fans destijds hadden gehoopt. De juridische ketenen zijn verdwenen, maar de onrust rond de zangeres is gebleven.

Korte terugblik: wat was Free Britney?

De Free Britney-beweging ontstond als fanprotest tegen de conservatorship die sinds 2008 vrijwel alle aspecten van Spears’ leven en financiën onder curatele plaatste. In november 2021 zette rechter Brenda Penny in Los Angeles na dertien jaar definitief een punt achter die regeling, waarmee Spears formeel de controle over haar leven en vermogen terugkreeg. Voor veel supporters gold dat moment als het symbolische eindpunt van een langdurige strijd tegen een in hun ogen paternalistisch en misbruikt juridisch instrument.

Vijf jaar later: vrijheid met rafelranden

Sinds het einde van de conservatorship kent Spears’ leven een grillig openbaar vervolg, zichtbaar in haar soms verontrustende posts en publieke optredens, die geregeld zorgen oproepen bij vrienden en fans. Amerikaanse media berichten de afgelopen jaren herhaaldelijk over incidenten, emotionele uitbarstingen en zorgwekkende nachtelijke uitstapjes, waarbij bronnen in haar omgeving spreken van “alarmerend gedrag”. Ook in juridische zin werkte het verleden nog lang na: pas in 2024 werd een langlopend geschil met haar vader en voormalige bewindvoerders geschikt, waarmee Spears definitief verlost werd van nieuwe rechtszaken over de curateleperiode.

Tussen zelfbeschikking en bescherming

In haar memoires omschrijft Spears de conservatorship als een traumatische ervaring met gedwongen opnames, medicatie en een vrijwel totale controle over haar dagelijks leven. Tegelijkertijd stellen kritische commentatoren nu de ongemakkelijke vraag of het enkel opheffen van juridische dwang voldoende is voor iemand met een lange geschiedenis van psychische druk, verslavingsproblemen en extreme media-aandacht. Waar de Free Britney-beweging ooit symbool stond voor digitale emancipatie, laat de huidige situatie vooral zien hoe dun de grens kan zijn tussen noodzakelijke bescherming en betuttelende ontneming van autonomie.