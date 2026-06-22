Nederlandse toeriste vermoord in Colombia.

Een 41-jarige Nederlandse toeriste uit Schagen is tijdens een soloreis in Colombia om het leven gekomen, vermoedelijk door een misdrijf. De vrouw, door media en familie geïdentificeerd als Marlies Genz , verdween op 25 mei nadat ze haar boutiquehostel in het populaire koffiedorp Salento verliet voor een wandeling naar een koffieplantage. Een week later werd haar lichaam gevonden in een klein meer in de landelijke omgeving Palestina, in dezelfde regio.

Aanvankelijk leek sprake van een tragisch ongeluk, maar een autopsie wees op sporen van geweld, waarna de Colombiaanse politie een moordonderzoek startte. Politiecommandant kolonel Carlos Mario Bustamante verklaarde tegenover lokale media dat “de belangrijkste hypothese is dat de vrouw fysiek is mishandeld en dat dit haar dood heeft veroorzaakt”. De autoriteiten proberen met behulp van getuigen haar laatste uren te reconstrueren en hebben een beloning van omgerekend enkele duizenden euro’s uitgeloofd voor tips.

De familie van Marlies spreekt in een verklaring van een “onvoorstelbaar verlies” na een reis waar zij “tot in de kleinste details” naar had uitgekeken. Zij vragen rust en wijzen erop dat zij, net als het publiek, moeten wachten op de definitieve uitkomsten van het forensisch onderzoek in Colombia. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken biedt consulaire steun; in het reisadvies voor Colombia wordt al langer gewaarschuwd dat toeristen zelden doelwit zijn maar wel slachtoffer kunnen worden van geweld en criminaliteit.