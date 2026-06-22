Dure oplossingen zijn niet nodig: dit simpele trucje houdt je auto veel koeler in de zomerzon

Iedere zomer hetzelfde tafereel: je opent de autodeur en krijgt een muur van hitte in je gezicht. Het stuur brandt aan je handen, de gordel voelt als een strijkijzer en je brandt je bovenbenen aan de bekleding.

Veel automobilisten proberen dat op te lossen met geblindeerde ruiten of luxe hitteschermen. Maar een praktijktest van de Duitse automobilistenclub ADAC laat zien: de populairste oplossing is lang niet de beste.

Geblindeerde ramen

Voor veel automobilisten voelt het logisch: donkere folie op de ramen houdt zon tegen, dus de auto blijft koeler. Maar in de test viel dat effect tegen.

De ADAC zette zeven identieke auto’s in de volle zon en vergeleek verschillende manieren om hitte buiten te houden. In de onbeschermde auto liep de binnentemperatuur op tot 53 graden. Geblindeerde zij- en achterruiten brachten daar nauwelijks verandering in: slechts ongeveer twee graden verschil.

Wel was er één voordeel: oppervlakken werden minder heet. De achterbank warmde zonder folie op tot ongeveer 57 graden en bleef met donkere ruiten rond 48 graden.

De echte winst zit vóór het glas

De verrassende conclusie uit de test: je moet de zon tegenhouden voordat die de auto binnenkomt. Een klassiek zonnescherm aan de binnenkant van de voorruit helpt wel iets, maar beperkt. De temperatuur daalde daarmee van 53 naar ongeveer 49 graden.

Logisch eigenlijk: de zon gaat eerst door het glas heen en verwarmt daarna alsnog de ruimte tussen raam en scherm. Pas toen de bescherming aan de buitenkant kwam, veranderde het beeld echt. Een reflecterende mat of folie die buiten over de voorruit lag, bracht de temperatuur terug naar ongeveer 45 graden.

En de winnaar? Niet mooi, wel effectief

De absolute winnaar bleek verrassend genoeg ook de minst elegante. Een volledige autohoes, een zilverkleurige afdekhoes over dak en ramen, hield de binnentemperatuur op ongeveer 43 graden. Dat scheelt tien graden met een auto zonder bescherming.

Het nadeel laat zich raden: je moet hem telkens aanbrengen en verwijderen. Voor een snelle boodschap is dat weinig praktisch. Maar staat je auto uren op een parkeerplaats of een werkdag in de zon? Dan zou je zo'n hoes kunnen overwegen.

Knoop dit in je oren

Zelfs met de beste bescherming warmt een auto uiteindelijk op. Daarom blijft één regel onaantastbaar: laat nooit kinderen of huisdieren achter in een geparkeerde auto.

En wil je na het instappen sneller verkoeling? Zet niet meteen alleen de airco op vol vermogen. Open eerst alle deuren en ramen een halve minuut tot een minuut, laat de heetste lucht ontsnappen en zet daarna pas de airco aan.