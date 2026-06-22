Elektrische auto’s worden weer duurder: wat betekent dat voor jouw portemonnee in 2026?

Elektrisch rijden werd jarenlang verkocht als hét betaalbare en duurzame alternatief voor de benzine- en dieselauto. Subsidies, vrijstellingen en lage gebruikskosten moesten de overstap aantrekkelijk maken. In 2026 draait de wind langzaam: fiscale voordelen worden afgebouwd, sommige kosten stijgen en de vraag rijst of elektrisch rijden nog wel voor iedereen betaalbaar is.

1. Afschaffing en versobering van subsidies

De tijd van royale aanschafsubsidies op nieuwe elektrische auto ’s loopt in veel Europese landen ten einde. Nationale overheden bouwen regelingen versneld af of versoberen ze om de kosten voor de schatkist te drukken en omdat EV’s inmiddels geen nicheproduct meer zijn.

Voor de consument betekent dat: minder korting aan de voorkant. Waar je een paar jaar geleden nog een forse subsidie kon krijgen op een nieuwe EV, moet je nu steeds vaker de volledige catalogusprijs zelf ophoesten. Tweedehands subsidies blijven soms wat langer bestaan, maar ook daar zie je dat budgetten sneller op zijn en voorwaarden strenger worden.

2. Hogere aanschafprijzen door grondstoffen en techniek

Batterijen blijven het duurste onderdeel van de elektrische auto. De prijzen van kritieke grondstoffen als lithium, nikkel en kobalt zijn volatiel en fabrikanten proberen die kosten door te berekenen. Tegelijk investeren ze in nieuwe batterijtypes en software, wat de ontwikkeling duurder maakt.

Gevolg: veel nieuwe modellen worden rijker uitgerust, maar daarmee ook duurder in de basis. De écht goedkope elektrische stadsauto blijft schaars. Het instapsegment verschuift langzaam omhoog, waardoor een nieuwe EV voor een doorsnee huishouden financieel minder makkelijk binnen bereik komt.

3. Belastingen en heffingen: van vrijstelling naar meebetalen

De fiscale vrijstellingen voor elektrische auto’s – denk aan (gedeeltelijke) vrijstelling van motorrijtuigenbelasting of lagere bijtelling voor zakelijke rijders – worden in veel landen stap voor stap afgebouwd. De redenering van overheden is simpel: als iedereen elektrisch gaat rijden, kunnen ze het zich niet veroorloven om die grote groep structureel te blijven ontzien.

Dat zie je terug in:

Stijgende motorrijtuigenbelasting voor EV’s, soms eerst symbolisch, maar met een duidelijk pad omhoog.

Lagere korting op de bijtelling voor zakelijke rijders, waardoor het maandelijkse netto-voordeel krimpt.

Discussies over nieuwe vormen van kilometerheffing of wegenbelasting die ook elektrische rijders volledig laten meebetalen.

Per saldo wordt het doorsnee kostenplaatje van een EV minder gunstig ten opzichte van een efficiënt benzinemodel.

4. Stroomprijzen en laadkosten: minder vanzelfsprekend goedkoop

Jarenlang was “laden is veel goedkoper dan tanken” een van de belangrijkste argumenten voor elektrisch rijden. Met sterk schommelende energieprijzen en hogere belastingen op elektriciteit wordt dat verhaal genuanceerder.

Er zijn een paar belangrijke ontwikkelingen:

Thuisladen blijft meestal het goedkoopst, maar wie geen eigen oprit heeft en afhankelijk is van publieke laadpalen, betaalt vaak fors meer per kWh.

Snelladers langs snelwegen zijn makkelijk, maar hebben tarieven die richting brandstofkosten per kilometer kruipen, zeker bij drukke trajecten en piekmomenten.

Dynamische energietarieven kunnen voordelig zijn voor wie slim laadt in daluren, maar vragen wel tijd, planning en digitale handigheid.

De EV-rijder die geen tijd of zin heeft om te optimaliseren, merkt dat de gebruikskosten niet meer zo spectaculair laag zijn als de marketing ooit deed vermoeden.

5. Wat betekent dit concreet voor jouw portemonnee?

De optelsom van hogere aanschafprijzen, afnemende subsidies, stijgende belastingen en minder vanzelfsprekelijk goedkope stroom zorgt ervoor dat de totale kosten van elektrisch rijden in 2026 hoger uitvallen dan veel mensen verwachten.

Concreet kun je denken aan:

Een hogere maandelijkse financierings- of leaseprijs voor een vergelijkbare auto.

Minder fiscaal voordeel, waardoor het netto loon bij een zakelijke lease minder stijgt dan voorheen.

Hogere vaste lasten (belasting, verzekering) en vooral in de stad hogere laadkosten wanneer je afhankelijk bent van publieke palen.

Tegelijk blijft een EV in veel scenario’s nog steeds gunstiger dan een traditionele brandstofauto, vooral als je veel kilometers maakt én toegang hebt tot goedkoop thuisladen. Voor wie weinig rijdt of geen eigen laadplek heeft, wordt de rek echter kleiner.

6. Slimme strategieën om elektrisch rijden betaalbaar te houden

Ondanks de stijgende kosten zijn er manieren om de financiële schade te beperken. Een paar strategieën die je als consument direct kunt toepassen:

Kies tweedehands in plaats van nieuwDe eerste eigenaar heeft de grootste afschrijving al genomen. Een jong gebruikte EV met nog goede batterijcapaciteit is vaak aanzienlijk goedkoper, terwijl je wel profiteert van de lagere gebruikskosten.

Optimaliseer je laadmixCombineer thuisladen (bij voorkeur in daluren) met publieke palen, en gebruik snelladers alleen wanneer het echt niet anders kan. Met een dynamisch energiecontract kun je serieuze besparingen realiseren als je laadt wanneer de stroomprijs laag is.

Kies een kleiner of lichter modelGrote SUV’s met zware batterijen zijn duur in aanschaf én verzekering. Een compacte EV, zeker in stedelijke context, is meestal genoeg en scheelt duizenden euro’s.

Deelauto’s en flexibele mobiliteitAls je relatief weinig rijdt, kan een combinatie van deelauto, OV en fiets financieel en praktisch aantrekkelijker zijn dan een eigen EV op de stoep.

7. Twijfel je nog? Stel jezelf deze drie vragen

Als je twijfelt of elektrisch rijden in 2026 nog de juiste keuze is voor jou, helpen deze drie vragen:

Hoeveel kilometers rijd ik per jaar echt? Heb ik (nu of straks) toegang tot betaalbaar thuisladen of een vaste, voordelige laadplek? Hoe lang wil ik de auto houden, en hoeveel risico wil ik lopen op veranderend beleid en belastingen?

Wie veel rijdt, thuis kan laden en de auto langer dan vijf jaar wil houden, heeft doorgaans nog steeds een financieel én comfortvoordeel met een EV. Rijd je weinig, woon je in een drukke stad zonder eigen laadplek en ben je gevoelig voor elke beleidswijziging, dan is een kleine, zuinige benzineauto of een mix van deelmobiliteit wellicht rationeler.

Wil je dat ik deze blog nog meer toespitst op Nederland (met concrete verwijzingen naar Nederlandse regelingen en cijfers) of juist breder Europees houd voor jouw publiek?