Binnen tien jaar is de Noordpool ijsvrij in de zomer: decennia eerder dan gedacht

Een ijsvrije Noordpool, het zou pas op zijn vroegst halverwege deze eeuw gebeuren, maar volgens een nieuwe studie is het al binnen tien jaar zover. Een gegeven dat eens te meer duidelijk maakt in wat voor enorme klimaatcrisis we ons bevinden.

Het laatste IPCC-rapport uit 2021 voorspelde nog dat het zee-ijs op de Noordpool verdwenen zou zijn rond 2050 en misschien zelfs pas in 2100. Toen al vonden veel wetenschappers dat een te conservatieve verwachting. Nu is er bewijs dat het IPCC de situatie op de Noordpool inderdaad heeft onderschat.

Onomkeerbaar

Wetenschappers, die hun bevindingen in Nature publiceerden, baseren hun conclusies op observationele data van zee-ijs die zijn verzameld tussen 1979 en 2019. Daaruit blijkt duidelijk dat er gedurende het jaar veel meer ijs smelt dan je volgens de natuurlijke variatie mag verwachten. Vooral in de zomermaanden is het verschil groot.

De onderzoekers uit Duitsland, Zuid-Korea en Canada trokken deze patronen door naar de toekomst en konden niet anders dan concluderen dat het zee-ijs op de noordpool al over een jaar of tien verdwenen zal zijn in de zomer, zelfs als we direct stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen.

Wel geldt dat de ijsvrije periodes korter zijn bij lagere emissiescenario's. Blijven we zoveel CO2 uitstoten als nu dan kan de Noordpool ijsvrij zijn van augustus tot september.

"De resultaten benadrukken de enorme impact van de uitstoot van broeikasgassen en laten zien dat we ons moeten voorbereiden op ijsvrije zomers op de Noordpool", schrijven de onderzoekers.

Grote gevolgen

Het is niet dat we dit niet zagen aankomen. Het gebeurt alleen veel sneller dan we hadden gedacht. Alleen al in de afgelopen dertig jaar is 95 procent van het oudste en dikste zee-ijs op de Noordpool weggesmolten en meer dan 70 procent van de huidige ijskap is nu al seizoensgebonden, wat wil zeggen dat het ijs het einde van de zomer niet haalt.

Als ook het laatste ijs verdwijnt in de zomer heeft dat grote gevolgen voor vele diersoorten en veel meer gebieden dan alleen de noordpool. Het ijs op het noordelijk halfrond speelt een cruciale rol in de wereldwijde opwarming, omdat het zonlicht reflecteert. Door het verlies van ijs warmt de oceaan verder op wat gevolgen heeft voor het klimaat op grote delen van de aarde.

Al decennia wachten wetenschappers met angst en beven op wat er gebeurt op de Noordpool, die twee keer zo snel opwarmt als de rest van de wereld. Hun grootste vrees lijkt waarheid te worden.