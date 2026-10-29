Op welke leeftijd gaan kinderen uit huis? Nederland verrassend vroeg

Het ene kind staat op zijn achttiende met een verhuisdoos in de gang. Het andere zit op zijn achtentwintigste nog gezellig aan de keukentafel. Hoe lang blijven kinderen thuis wonen?

Gemiddeld 23,8 jaar

Nederlandse jongeren die in 2024 uit huis gingen, waren gemiddeld 23,8 jaar oud. Tien jaar eerder was dat nog 23 jaar. Kinderen blijven dus iets langer thuis wonen, maar het blijft om maanden gaan en niet om jaren.

Het moment verschilt wel sterk per kind. Begin 2023 woonde bijna 89 procent van de 18-jarigen nog thuis. Bij de 29-jarigen was dat ruim 11 procent.

Studiefinanciering telt mee

Studiegeld blijkt een opvallende factor. Na de invoering van het leenstelsel in 2015 gingen minder jongeren uit huis. Toen de basisbeurs in studiejaar 2023/'24 terugkwam, daalde de gemiddelde leeftijd tijdelijk met 0,4 jaar. Vooral 18- tot 22-jarigen pakten toen hun koffers.

Ook de opleiding maakt verschil:

mbo-studenten gaan het jongst weg, met gemiddeld 21,4 jaar

wo-studenten volgen met 22,1 jaar

hbo-studenten zijn gemiddeld 22,5 jaar

werkende jongeren zijn het oudst, met 25,3 jaar

Wie naar de universiteit gaat, verhuist vaak eerder. Er zijn maar twaalf universiteitssteden, dus de reisafstand wordt al snel te groot.

Dochters eerder weg dan zonen

Meisjes verlaten het ouderlijk huis eerder dan jongens. In 2023 waren vrouwen gemiddeld 22,6 jaar en mannen 24,1 jaar.

Dat verschil wordt wel kleiner. Twintig jaar geleden woonde ruim 31 procent van de jonge vrouwen van 18 tot 30 jaar thuis, in 2023 was dat ruim 40 procent. Bij mannen steeg dat aandeel van ruim 47 naar ruim 51 procent.

Amsterdam als magneet

In 2024 verlieten ruim 174.000 jongeren van 18 tot 30 jaar het ouderlijk huis. Amsterdam trok er de meeste: 12.760. Een derde van alle vertrekkers vestigde zich in tien grote gemeenten.

Spanje: pas na je dertigste

In Europa valt Nederland op. Gemiddeld gaan jongeren in de EU op 26,3 jaar het huis uit. In dezelfde Europese meting zat Nederland in 2025 op 23,4 jaar.

In Spanje en Italië ligt dat gemiddelde op 30,2 jaar. Spaanse jongeren blijven daarmee bijna zeven jaar langer thuis dan Nederlandse jongeren. Kroatië spant de kroon met 31,5 jaar. Finse jongeren zijn met 21,4 jaar het snelst weg.

Woningmarkt remt