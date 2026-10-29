Een week, een maand, soms langer: in elke lange relatie komen
periodes zonder seks voor. Moeheid en ruzie liggen voor de hand als
verklaring, maar die staan verrassend genoeg niet bovenaan het lijstje. Dit zijn de redenen die stellen zelf aangeven.
Er komen interessante conclusies uit een dagboekonderzoek onder 87 Amerikaanse stellen,
gepubliceerd in de Journal of Sexual
Medicine
. Seksonderzoeker Justin Lehmiller van het Kinsey Institute
haalde het deze week aan in Psychology Today.
De vaakst
genoemde reden: het gebeurde gewoon niet
Geen zin, moeheid of ruzie: dat waren niet de vaakst gekozen
verklaringen. Op dagen zonder seks kozen deelnemers het vaakst voor “het
gebeurde gewoon niet”. Mannen en vrouwen deden dat even vaak, en ook “we
hadden geen tijd” noemden ze allebei even vaak.
De stellen waren gemiddeld negen jaar samen en de meeste deelnemers
waren begin dertig. Een maand lang vulde ieder elke dag een vragenlijst
van vijf minuten in. Op een dag zonder seks kozen ze een of meer redenen
uit een lijst, of schreven zelf iets op: logés, ziekte, stress of een
ruzie.
Feiten op een rij
- 87 stellen, 174 mensen, deden mee
- 30 dagen hielden ze een dagboek bij
- 9 jaar waren de stellen gemiddeld samen
- 82 procent kwam uit de Verenigde Staten
Vrouwen noemen
zichzelf, mannen hun partner
Bij de overige redenen ging het anders. Vrouwen zochten de reden
vaker bij zichzelf: ze wilden niet, waren niet in de stemming, waren te
moe of vonden seks pijnlijk. Mannen wezen vaker naar hun partner: die
wilde niet, had geen zin of was te moe. Mannen zeiden ook vaker dat de
kinderen ertussen kwamen.
Pijn bij het vrijen komt in Nederland vaker voor dan veel mensen
denken. Ongeveer 20 op de 100 vrouwen hebben er weleens last van en 5 op
de 100 vaak, meldt Thuisarts.nl van het Nederlands Huisartsen
Genootschap.
Een gedeelde reden
voelt niet als afwijzing
De tevredenheid hing af van bij wie de reden lag. Lag het volgens
mannen en vrouwen aan de partner, dan waren ze minder tevreden over hun
seksleven. Kwam het door iets gedeelds, zoals tijdgebrek of omdat het er
gewoon niet van kwam, dan waren ze juist tevredener.
Bij mannen speelde nog iets. Lag het aan henzelf, dan waren ze ook
minder tevreden over hun relatie als geheel. Bij vrouwen hing de reden
niet samen met hoe tevreden ze over de relatie waren.
Twee stellen hebben misschien even vaak seks, maar voelen zich heel anders over hun intieme leven, afhankelijk van of ze periodes zonder seks zien als een gedeelde werkelijkheid of als een bron van afwijzing en frustratie.- Justin Lehmiller, seksonderzoeker Kinsey Institute
Mannen en vrouwen die de reden bij zichzelf zochten, hadden die dag
en de dag erna ook minder zin.
Oorzaak of gevolg is
nog niet duidelijk
Het onderzoek
laat verbanden zien, geen oorzaken. Lehmiller wijst
erop dat mensen die al minder tevreden zijn, een partner zonder zin
misschien sneller als afwijzing opvatten. De onderzoekers denken dat het
in twee richtingen werkt. De groep was bovendien klein, vooral wit en
heteroseksueel, en het onderzoek is uit 2020.
In Nederland is 48 procent tevreden over hoe vaak hij seks heeft,
bleek uit de Monitor
Seksuele Gezondheid
van kenniscentrum Rutgers uit 2023. Over de
redenen vroeg Rutgers niets. Over waarom
je libido instort in een lange relatie
schreef WEL eerder, net als
over twijfel
of je libido wel normaal is
.
Zoenen en knuffelen telt
misschien mee
Een periode zonder seks hoeft geen teken te zijn dat er iets mis is
in een relatie, concludeert Lehmiller. Soms komt het leven ertussen, en
als beide partners dat zo zien, lijdt de tevredenheid er niet onder.
Hij wil dat vervolgonderzoek breder kijkt dan alleen seks. Stellen
die op een avond geen seks hebben, zoenen of knuffelen misschien wel. Of
dat de nadelige verbanden kleiner maakt, heeft nog niemand gemeten. Ook
weten de onderzoekers niet of de redenen bij homo- en lesbische stellen
hetzelfde zijn.
Meer weten?