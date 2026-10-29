Een week, een maand, soms langer: in elke lange relatie komen periodes zonder seks voor. Moeheid en ruzie liggen voor de hand als verklaring, maar die staan verrassend genoeg niet bovenaan het lijstje. Dit zijn de redenen die stellen zelf aangeven.

Er komen interessante conclusies uit een dagboekonderzoek onder 87 Amerikaanse stellen, gepubliceerd in de Journal of Sexual Medicine . Seksonderzoeker Justin Lehmiller van het Kinsey Institute haalde het deze week aan in Psychology Today.

De vaakst genoemde reden: het gebeurde gewoon niet

Geen zin, moeheid of ruzie: dat waren niet de vaakst gekozen verklaringen. Op dagen zonder seks kozen deelnemers het vaakst voor “het gebeurde gewoon niet”. Mannen en vrouwen deden dat even vaak, en ook “we hadden geen tijd” noemden ze allebei even vaak.

De stellen waren gemiddeld negen jaar samen en de meeste deelnemers waren begin dertig. Een maand lang vulde ieder elke dag een vragenlijst van vijf minuten in. Op een dag zonder seks kozen ze een of meer redenen uit een lijst, of schreven zelf iets op: logés, ziekte, stress of een ruzie.

Feiten op een rij

87 stellen, 174 mensen, deden mee

30 dagen hielden ze een dagboek bij

9 jaar waren de stellen gemiddeld samen

82 procent kwam uit de Verenigde Staten

Vrouwen noemen zichzelf, mannen hun partner

Bij de overige redenen ging het anders. Vrouwen zochten de reden vaker bij zichzelf: ze wilden niet, waren niet in de stemming, waren te moe of vonden seks pijnlijk. Mannen wezen vaker naar hun partner: die wilde niet, had geen zin of was te moe. Mannen zeiden ook vaker dat de kinderen ertussen kwamen.

Pijn bij het vrijen komt in Nederland vaker voor dan veel mensen denken. Ongeveer 20 op de 100 vrouwen hebben er weleens last van en 5 op de 100 vaak, meldt Thuisarts.nl van het Nederlands Huisartsen Genootschap.

Een gedeelde reden voelt niet als afwijzing

De tevredenheid hing af van bij wie de reden lag. Lag het volgens mannen en vrouwen aan de partner, dan waren ze minder tevreden over hun seksleven. Kwam het door iets gedeelds, zoals tijdgebrek of omdat het er gewoon niet van kwam, dan waren ze juist tevredener.

Bij mannen speelde nog iets. Lag het aan henzelf, dan waren ze ook minder tevreden over hun relatie als geheel. Bij vrouwen hing de reden niet samen met hoe tevreden ze over de relatie waren.

Twee stellen hebben misschien even vaak seks, maar voelen zich heel anders over hun intieme leven, afhankelijk van of ze periodes zonder seks zien als een gedeelde werkelijkheid of als een bron van afwijzing en frustratie. - Justin Lehmiller, seksonderzoeker Kinsey Institute

Mannen en vrouwen die de reden bij zichzelf zochten, hadden die dag en de dag erna ook minder zin.

Oorzaak of gevolg is nog niet duidelijk

Het onderzoek laat verbanden zien, geen oorzaken. Lehmiller wijst erop dat mensen die al minder tevreden zijn, een partner zonder zin misschien sneller als afwijzing opvatten. De onderzoekers denken dat het in twee richtingen werkt. De groep was bovendien klein, vooral wit en heteroseksueel, en het onderzoek is uit 2020.

Zoenen en knuffelen telt misschien mee

Een periode zonder seks hoeft geen teken te zijn dat er iets mis is in een relatie, concludeert Lehmiller. Soms komt het leven ertussen, en als beide partners dat zo zien, lijdt de tevredenheid er niet onder.

Hij wil dat vervolgonderzoek breder kijkt dan alleen seks. Stellen die op een avond geen seks hebben, zoenen of knuffelen misschien wel. Of dat de nadelige verbanden kleiner maakt, heeft nog niemand gemeten. Ook weten de onderzoekers niet of de redenen bij homo- en lesbische stellen hetzelfde zijn.

Meer weten?