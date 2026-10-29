De wastafel is gepoetst, de kraan glimt, en toch hangt er een muffe
lucht in de badkamer. Komt het uit de muren of de wc? Wie zijn neus bij de wastafel houdt, ruikt het
vaak het sterkst bij het kleine gaatje vlak onder de rand. We noemen dat gaatje ook wel de overloop. Wanneer heb jij het voor het laatst schoongemaakt?
Waar is dat gaatje voor?
De overloop voert water
af als de wastafel vol dreigt te lopen,
bijvoorbeeld als je de kraan laat lopen met de stop erin. Achter het
gaatje loopt een kanaaltje naar de afvoer onder de wastafel. In
keukengootstenen zit vaak net zo’n overloop, en daar gelden dezelfde
tips.
Juist dat kanaaltje wordt bijna nooit schoongemaakt. Er stroomt
alleen water doorheen als de wastafel vol staat. De rest van de tijd is
het donker en vochtig, en blijven zeepresten, tandpasta, haren en kalk
aan de binnenkant plakken. Bacteriën groeien daar goed, schrijft Tom’s
Guide
.
Simon Roberts, directeur van de Britse aanrechtwinkel Vogue Worktops,
noemt het gaatje een van de smerigste plekken van een
wasbak.
Zo maak je de overloop
schoon
- Strooi een eetlepel soda of baking soda in het gaatje, bijvoorbeeld
met een trechtertje van papier.
- Giet er een scheut schoonmaakazijn achteraan en laat het schuimen.
Wacht tien tot vijftien minuten.
- Schrob de binnenkant met een dun flessenborsteltje, een pijpenrager
of een wattenstaafje.
- Spoel na met heet water uit de waterkoker.
- Blijft de lucht hangen, gebruik dan een klein beetje verdunde bleek
of schuimende badkamerreiniger en spoel goed na.
Daarna houd je het bij met kokend water.
Eens per week voorzichtig kokend water in het overloopgat gieten kan helpen voorkomen dat vet en bacteriën zich vastzetten.- Simon Roberts, directeur Vogue Worktops
Stinkt het daarna nog?
Dan zit het probleem waarschijnlijk dieper. Een rioollucht komt vaak
uit een sifon zonder water, zegt loodgieter Stefan Hardt tegen Kassa
.
De sifon is de bocht in de afvoer onder de wastafel, waarin een laagje
water de rioollucht tegenhoudt. Zit er een verstopping, dan kan dat
water bij doorspoelen worden weggezogen. “En als er geen water in de
sifon staat, ontstaat er een open riool,” zegt Hardt.
Hij adviseert de afvoer elke twee tot drie weken door te spoelen met
heet water, eventueel met soda of afwasmiddel. Een rubberen ontstopper
raadt hij af: “Daar wordt het niet beter van.” WEL schreef eerder welk
goedje
je afvoer beter reinigt dan azijn met baking soda
.
Gebruik je de wastafel in een logeerkamer weinig, draai dan af en toe
de kraan open. Dezelfde reden staat achter het
glas water bij de gootsteen als je op vakantie gaat
.
Meer weten?