De wastafel is gepoetst, de kraan glimt, en toch hangt er een muffe lucht in de badkamer. Komt het uit de muren of de wc? Wie zijn neus bij de wastafel houdt, ruikt het vaak het sterkst bij het kleine gaatje vlak onder de rand. We noemen dat gaatje ook wel de overloop. Wanneer heb jij het voor het laatst schoongemaakt?

Waar is dat gaatje voor?

De overloop voert water af als de wastafel vol dreigt te lopen, bijvoorbeeld als je de kraan laat lopen met de stop erin. Achter het gaatje loopt een kanaaltje naar de afvoer onder de wastafel. In keukengootstenen zit vaak net zo’n overloop, en daar gelden dezelfde tips.

Juist dat kanaaltje wordt bijna nooit schoongemaakt. Er stroomt alleen water doorheen als de wastafel vol staat. De rest van de tijd is het donker en vochtig, en blijven zeepresten, tandpasta, haren en kalk aan de binnenkant plakken. Bacteriën groeien daar goed, schrijft Tom’s Guide

Simon Roberts, directeur van de Britse aanrechtwinkel Vogue Worktops, noemt het gaatje een van de smerigste plekken van een wasbak.

Zo maak je de overloop schoon

Strooi een eetlepel soda of baking soda in het gaatje, bijvoorbeeld met een trechtertje van papier. Giet er een scheut schoonmaakazijn achteraan en laat het schuimen. Wacht tien tot vijftien minuten. Schrob de binnenkant met een dun flessenborsteltje, een pijpenrager of een wattenstaafje. Spoel na met heet water uit de waterkoker. Blijft de lucht hangen, gebruik dan een klein beetje verdunde bleek of schuimende badkamerreiniger en spoel goed na.

Daarna houd je het bij met kokend water.

Eens per week voorzichtig kokend water in het overloopgat gieten kan helpen voorkomen dat vet en bacteriën zich vastzetten. - Simon Roberts, directeur Vogue Worktops

Stinkt het daarna nog?

Dan zit het probleem waarschijnlijk dieper. Een rioollucht komt vaak uit een sifon zonder water, zegt loodgieter Stefan Hardt tegen Kassa . De sifon is de bocht in de afvoer onder de wastafel, waarin een laagje water de rioollucht tegenhoudt. Zit er een verstopping, dan kan dat water bij doorspoelen worden weggezogen. “En als er geen water in de sifon staat, ontstaat er een open riool,” zegt Hardt.

Hij adviseert de afvoer elke twee tot drie weken door te spoelen met heet water, eventueel met soda of afwasmiddel. Een rubberen ontstopper raadt hij af: “Daar wordt het niet beter van.” WEL schreef eerder welk goedje je afvoer beter reinigt dan azijn met baking soda

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