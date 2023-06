Ontdekking op maan Saturnus biedt hoop op buitenaards leven: “Dit is ongelooflijk”

Op een van de manen van Saturnus is fosfor ontdekt, een cruciaal onderdeel om leven mogelijk te maken. Wetenschappers zijn razend enthousiast en hebben opnieuw hoop dat er misschien toch leven is buiten onze planeet.

“Dit is een ongelooflijke ontdekking”, reageert onderzoeker Christopher Glein van het ‘Southwest Research Institute’. “We hebben een overvloed aan fosfor gevonden in monsters van de ijzige korrels afkomstig uit pluimen die ontspruiten aan een vermoedelijke ondergrondse oceaan."

Eerder al vonden ze mineralen en organische verbindingen in de ijsdeeltjes, maar fosfor ontbrak nog. De stof is nodig om energie op te slaan in ons lichaam en staat mede aan de basis van ons DNA. “Dit is de eerste keer dat we dit essentiële element ontdekken in een oceaan die zich niet op de aarde bevindt”, stelt hoofdonderzoeker Frank Postberg van de Freie Universität Berlin. “Met deze ontdekking weten we nu dat de oceaan van Enceladus voldoet aan de eerste noodzakelijke voorwaarden voor leven”, aldus Christopher Glein. “De volgende stap is duidelijk: we moeten terugkeren naar Enceladus om te zien of de bewoonbare oceaan daadwerkelijk bewoond is.”

Als dat het geval is, zouden we eindelijk buitenaards leven ontdekt hebben.