Neurowetenschappers zeggen dat deze paddenstoel ‘de zenuwgroei stimuleert en het geheugen verbetert’

Australische wetenschappers hebben in de Journal of Neurochemistry geschreven dat een specifiek type paddenstoel een actieve stof bevat die, volgens een officiële samenvatting, "de zenuwgroei stimuleert en het geheugen verbetert."

We hebben het hier over Lion's Mane, technisch bekend als Hericium erinaceus, die al eeuwenlang in de traditionele geneeskunde in Aziatische landen worden gebruikt.

"We wilden hun potentiële effect op hersencellen wetenschappelijk vaststellen", legde een van de auteurs van het onderzoek uit, Frederic Meunier, professor in de neurobiologie verbonden aan het Queensland Brain Institute. Volgens het onderzoek heeft Lion's Mane een aanzienlijke impact op de groei van hersencellen en het verbeteren van het geheugen.

Zoals bij bijna elk onderzoek van dit type is de eindconclusie van de onderzoekers dat er behoefte is aan meer onderzoek. Maar de stoffen in deze paddenstoelen zijn in veel andere onderzoeken in verband gebracht met geheugenverbetering en zelfs anti-verouderingseigenschappen.

Onderzoekers van de Pennsylvania State University meldden bijvoorbeeld dat ze ontdekten dat gewone paddenstoelen een hoog gehalte aan antioxidanten bevatten, wat verband houdt met de vermindering van medische aandoeningen zoals kanker, coronaire hartziekten en zelfs de ziekte van Alzheimer.

Bovenaan de lijst volgens die wetenschappers: eekhoorntjesbrood.