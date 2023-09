Baby’s in steden kleiner door luchtvervuiling

Het geboortegewicht van baby's in stedelijk gebied is iets lager dan van baby's op het platteland. De oorzaak: vuile lucht.

Wetenschappers keken naar 4286 kinderen en hun moeders in vijf Europese landen: Denemarken, Noorwegen, Zweden, IJsland en Estland.

Ze maten de niveaus van luchtvervuiling in de gebieden waar de vrouwen tijdens de zwangerschap woonden, evenals de ‘groenheid’ van hun omgeving, en ook of ze parken of velden in de buurt hadden.

Hoe vuiler de lucht, des te kleiner de baby, blijkt uit dat onderzoek, schrijft de Times. Het verschil is gemiddeld 27 gram.