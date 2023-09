Veel erger dan gedacht: 98 procent van de Europeanen ademt vervuilde lucht in

Luchtvervuiling kost in Europa jaarlijks aan 400.000 mensen het leven. 98 procent van de Europeanen krijgt te veel fijnstof binnen. Dat blijkt uit onderzoek van The Guardian.

De data zijn afkomstig van meer dan 1400 meetstations en van gedetailleerde satellietbeelden. Bijna alle Europeanen blijken in een gebied te leven waar de fijnstofnorm van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wordt overschreden. Bijna twee derde van de Europese bevolking woont op een plek waar de luchtkwaliteit dubbel zo slecht is als wat de WHO maximaal voorschrijft.

De lucht is het meest vervuild in Noord-Macedonië. Bijna twee derde van de mensen woont in regio's waar de WHO-richtlijn voor PM2,5 (fijnstof van maximaal 2,5 micrometer) meer dan vier keer wordt overschreden. In vier gebieden, waaronder hoofdstad Skopje, is de lucht zelfs bijna zes keer zo vervuild als toegestaan.

In het algemeen is de lucht in Oost-Europa beduidend slechter dan in West-Europa, op Italië na, waar meer dan een derde van de inwoners in de Po-vallei in het noorden van het land vier keer zo slechte lucht inademt als wat de WHO nog redelijk vindt.

Volgens de huidige WHO-richtlijnen mag de jaarlijkse gemiddelde concentratie van PM2,5 niet meer zijn dan 5 microgram per kubieke meter. Slechts 2 procent van de Europeanen leeft in een gebied dat binnen deze limiet blijft.

Scandinavië

Wie op het kaartje van The Guardian kijkt, ziet dat die 2 procent waarschijnlijk voornamelijk in Noorwegen, Zweden en Finland woont. Ook op IJsland, in het noorden van het Verenigd Koninkrijk en in een zuidelijk deel van Frankrijk is de lucht schoner dan in de rest van Europa.

In Duitsland leeft driekwart van de inwoners in lucht die de WHO-norm twee keer overschrijdt. In Spanje ligt dat percentage op 49 procent en in Frankrijk op 37 procent. In Nederland is de luchtkwaliteit nog slechter, zo is te zien op het kaartje.

Oorzaken van hoge fijnstofconcentraties zijn verkeer, industrie, verwarming en landbouw. Luchtvervuiling wordt gelinkt aan tal van gezondheidsproblemen, zoals hart- en vaatziekten, diabetes, kanker, vroeggeboortes, laag geboortegewicht en depressie.