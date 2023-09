Mondverzorging en dementie: wat is het verband?

In een recent artikel in de Washington Post wordt aandacht besteed aan het verband tussen mondgezondheid en dementie. Uit onderzoek blijkt dat mensen met een slechte mondgezondheid een groter risico hebben op dementie, waaronder Alzheimer.

Wat is het verband?

Er zijn verschillende mogelijke verklaringen voor het verband tussen mondgezondheid en dementie. Een mogelijke verklaring is dat bacteriën uit de mond in de bloedbaan kunnen terechtkomen en zo de hersenen kunnen bereiken. Deze bacteriën kunnen dan schade aanrichten aan de hersenen, wat kan leiden tot dementie.

Een andere mogelijke verklaring is dat een slechte mondgezondheid kan leiden tot een ontstekingsreactie in het lichaam. Deze ontstekingsreactie kan op zijn beurt ook de hersenen aantasten.

Wat kun je doen?

Er zijn een aantal dingen die je kunt doen om je mondgezondheid te verbeteren en het risico op dementie te verkleinen. Dit zijn onder andere:

Poets je tanden twee keer per dag, zeker twee minuten lang.

Gebruik flosdraad of tandenstokers om tandplak tussen je tanden te verwijderen.

Maak regelmatig een afspraak bij de tandarts voor een controle en gebitsreiniging.

Tips voor mensen met dementie

Voor mensen met dementie kan het moeilijk zijn om zelf voor hun mondgezondheid te zorgen. In dat geval is het belangrijk om hulp te zoeken. De tandarts of mondhygiënist kan je adviseren over hoe je je mondgezondheid kunt verbeteren, ook als je dementie hebt.