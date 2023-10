Je kat heeft maar liefst 276 gezichtsuitdrukkingen: herken jij ze?

Je kat een oppervlakkig dier dat alleen maar met zichzelf bezig is? Zeker niet! Hij heeft maar liefst 276 gezichtsuitdrukkingen waarmee hij kan communiceren.

Zo begint een poes te grommen en laat hij zijn tanden zien als hij een gevecht wil beginnen, maar kan hij ook vriendelijke signalen afgeven of duidelijk maken dat hij contact zoekt, zo blijkt uit onderzoek van de Universiteit van California.

Bijna de helft van de gezichtsuitdrukkingen is vriendelijk, 37 procent is agressief of vijandig en 18 procent is zowel vriendelijk als vijandig. Kattendeskundige Adrienne Van 't Wout was verbaasd over de bevindingen, vertelt ze aan RTL Nieuws. "Als je naar het gezicht van een kat kijkt dan zie je normaal niet veel uitdrukkingen. Agressie, angst en neutraal zijn de uitdrukkingen die wij doorgaans kennen van katten."

Katten hebben 26 bekende gezichtsbewegingen. Voor een gezichtsuitdrukking combineren ze meestal vier van deze bewegingen, zoals knipperen met de ogen, neus likken, snorharen intrekken, de lippen laten hangen of de pupillen verwijden dan wel vernauwen.

Lang werd gedacht dat katten geen sociale dieren zijn. "Dit komt doordat onze huiskatten afstammen van de Afrikaanse wilde kat en dit is een dier dat vooral op zichzelf is", legt Van 't Wout uit. "Door de mens hebben katten blijkbaar nieuwe gezichtsuitdrukkingen ontwikkeld. Zo zijn ze steeds beter in staat met elkaar te communiceren. Ze zijn dus socialer geworden."