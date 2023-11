Over de stadia van je slaap en over slaapstoringen

De slaap wordt verdeeld in vier fasen, die samen een slaapcyclus vormen. Een slaapcyclus duurt ongeveer 90 tot 120 minuten, en in een normale nacht worden er 4 tot 5 slaapcycli doorlopen.

Fase 1: Lichte slaap

Deze fase is de overgang van waken naar slapen. De ogen bewegen langzaam heen en weer, en de spieren ontspannen zich. In deze fase is het nog gemakkelijk om wakker te worden.

Fase 2: Lichte slaap

In deze fase wordt de slaap dieper. De ogen bewegen niet meer, en de hartslag en ademhaling vertragen. In deze fase is het nog steeds gemakkelijk om wakker te worden, maar het wordt moeilijker.

Fase 3: Diepe slaap

Deze fase is de diepste slaap. De ogen bewegen niet, de spieren zijn volledig ontspannen, en de hartslag en ademhaling zijn zeer traag. In deze fase is het moeilijk om wakker te worden.

Fase 4: REM-slaap

Deze fase staat voor Rapid Eye Movement, en is de fase waarin we dromen. De ogen bewegen snel heen en weer, en de spieren zijn verlamd. In deze fase is het ook moeilijk om wakker te worden.

Functies van de slaap

De slaap heeft verschillende functies, waaronder:

Herstel van het lichaam: De slaap is nodig om het lichaam te herstellen van de inspanningen van de dag.

Herstel van de geest: De slaap is nodig om de geest te herstellen van de mentale inspanningen van de dag.

Opslag van herinneringen: De slaap is nodig om herinneringen op te slaan in het langetermijngeheugen.

Leren: De slaap is nodig om nieuwe informatie te leren.

Slaapstoornissen

Er zijn verschillende slaapstoornissen, waaronder:

Insomnia: Moeilijkheden met inslapen of doorslapen.

Apneu: Stoornissen in de ademhaling tijdens de slaap.

Narcolepsie: Overmatige slaperigheid overdag.

Parasomnia: Abnormale gedragingen of sensaties die tijdens de slaap optreden.

Aanbevolen hoeveelheid slaap

De aanbevolen hoeveelheid slaap verschilt per leeftijd. Volwassenen hebben gemiddeld 7-8 uur slaap per nacht nodig.