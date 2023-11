Fokker wil fabriek voor waterstofvliegtuigen bouwen op Groningen Airport Eelde

Er komt op Groningen Airport Eelde mogelijk een fabriek om waterstofvliegtuigen in elkaar te zetten. De Nederlandse vliegtuigbouwer Fokker Next Gen onderzoekt de haalbaarheid van dit plan, dat een stevige impuls kan gaan betekenen voor de werkgelegenheid in Noord-Nederland.

Fokker wil in 2035 een nieuw type vliegtuig op de markt brengen. Elk jaar moeten zo'n 150 van deze toestellen worden geproduceerd, waarvan de helft binnen onze landsgrenzen. Het oog van de vliegtuigbouwer is op Groningen Airport Eelde gevallen, omdat het vliegveld zich in een regio bevindt waar veel onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden van waterstof.

Hydrogen Valley

Er is op het vliegveldterrein nog zo'n 15 tot 20 hectare aan bedrijventerrein vrij. Fokker-CEO Juriaan Kellerman noemt de mogelijke komst van de fabriek een 'mooie en logische stap' om de vliegtuigen te bouwen in de 'eerste officiële Hydrogen Valley van Europa, dus in het hart van de waterstofontwikkelingen in Noord-Nederland', schrijft RTV Drenthe.

In oktober ondertekenden Fokker en diverse andere partijen uit de energie- en luchtvaartsector een samenwerkingsverband om te zorgen voor een goede waterstofinfrastructuur naar en op Groningen Airport Eelde. Tegelijkertijd is afgesproken om onderzoek te doen naar de veilige logistieke afhandeling van waterstofvliegtuigen.