Kun je beter groot of klein zijn?

Of je groot of klein bent, je doet er weinig aan, maar het heeft wél invloed op allerlei facetten van het leven: van je bankrekening tot je levensverwachting en van je sportprestaties tot je liefdesleven.

Macht en geld

Barack Obama is acht centimeter groter dan de gemiddelde Amerikaan en dat geldt voor meer Amerikaanse presidenten. Uit recent onderzoek blijkt dat langere presidentskandidaten meer stemmen krijgen. In het algemeen worden langere mannen en vrouwen gezien als dominanter, intelligenter en gezonder. Ze worden ook vaker geselecteerd voor competitieve banen en verdienen meer geld.

Relaties

De meeste studies tonen aan dat zowel mannen als vrouwen een lange partner aantrekkelijker vinden. Maar dat geldt veel meer voor mannen dan voor vrouwen. Als het echt op daten aankomt, gaat voor de meeste mannen de voorkeur uit naar een vrouw met een gemiddelde lengte. Ook geldt: hoe langer de man, hoe belangrijker de lengte van zijn penis. Kennelijk hebben vrouwen bepaalde verwachtingen van grote mannen.

Sport

Bij veel teamsporten is lengte handig, omdat je over je medespelers heen kunt kijken als je bijvoorbeeld de bal speelt. Bij atletiek zijn lange benen voordelig, omdat je sneller bent. Kleine mensen hebben over het algemeen een iets snellere reactietijd, wat een voordeel kan zijn bij bepaalde vechtsporten. Ook zijn kleinere mensen leniger, waardoor ze excelleren in sporten als turnen en kunstschaatsen.

Levensverwachting

Kleine mensen leven langer, blijkt uit meerdere studies. Dat zou komen doordat lange mensen meer cellen hebben, die kunnen muteren tot kanker. Ook moet een groot lichaam meer energie verbranden, waardoor het sneller slijt. In Sardinië, waar de meeste honderd-plussers van Europa wonen, worden de kleinste mensen twee jaar ouder dan de grootste.

Geluk

Lange mensen scoren over het algemeen beter in geluksonderzoeken. Dat komt mogelijk voort uit hun betere baanperspectieven en hogere inkomen, waardoor hun leven iets makkelijker is.

Al deze verschillen tussen grote en kleine mensen zijn uiteraard slechts gebaseerd op correlaties. Er zijn talloze uitzonderingen op de regel en het gaat uiteindelijk meer om hoe je je lichaam gebruikt, dan om hoe groot het is.