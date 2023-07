De nadelen van veganisme zijn groter dan de voordelen

Het veganistisch dieet is populair. Tussen 2014 en 2017 verzesvoudigde het aantal veganisten in de VS. Ook in West-Europa stijgt het aantal mensen dat dierlijke producten laat staan rap. Toch zitten er volgens experts veel nadelen aan het eetpatroon.

In theorie kan een plantaardig dieet voorzien in alle voedingsstoffen die mensen nodig hebben, mits aangevuld met vitamine B12 en enkele vetzuren, maar in de praktijk zullen veel mensen een slecht gebalanceerd dieet volgen en daardoor sneller ziek worden. Dat schrijven onderzoeker Martin Cohen van de University of Hertfordshire en professor in de voedingswetenschap en biotechnologie aan de Vrije Universiteit Brussel Frederic Leroy in een opiniestuk dat in The Independent verscheen. Als een veganistisch dieet faalt door bijvoorbeeld een gebrek aan supplementen dan kunnen er ernstige fysieke en cognitieve problemen ontstaan. Vooral voor jonge kinderen en zwangere vrouwen is het gevaarlijk blijkt uit een lange lijst onderzoeken stellen de wetenschappers.

Dierlijke producten zijn bijzonder goede bronnen van gezonde voedingsstoffen. Als je die helemaal uit je dieet weglaat kan dat je metabolisme verzwakken. Als je niet voldoende inzicht hebt in de complexiteit van voeding in relatie tot de stofwisseling zie je snel belangrijke zaken over het hoofd, zoals de hoeveelheid nutriënten die kan worden geabsorbeerd uit een dieet, de kwaliteit van de eiwitten en de interactie van de voedingsstoffen. De wetenschappers concluderen dus uiteindelijk dat er meer nadelen dan voordelen zitten aan een volledig veganistisch dieet. Wie toch volledig plantaardig wil eten, dient zich goed te verdiepen in de supplementen die nodig zijn om tot een gezond voedingspatroon te komen.