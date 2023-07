Waarom je de regen en ruzie van de vakantie vergeet

Je kunt beter met je oude auto op reis gaan dan een nieuwe kopen, denkt geluksexpert Ap Dijksterhuis. Tegen De Morgen:

"Mijn boodschap is: geef je geld uit aan ervaringen en niet aan spullen. Dat is veel beter voor je geluk. Je kijkt namelijk positiever terug op ervaringen. We houden onszelf eigenlijk een beetje voor de gek. Een deel van het geluk van ervaringen, van reizen specifiek, komt doordat ze met de tijd steeds mooier worden in je hoofd."

De regen en ruzie van de vakantie vergeet je. "Als je terugdenkt aan pijn, herinner je je die pijn niet meer. Als je bijvoorbeeld ooit bevallen bent, kun je terugdenken aan de pijn die je voelde, maar je zult deze pijn niet meer herbeleven. Als dat wel zo was, zou geen enkele vrouw meer dan één kind willen krijgen. Zo werkt het met reizen ook."

"Uit onderzoek naar de effecten op geluk na reizen in het buitenland blijkt dat vooral mensen met een open blik hiervan profiteren. Een andere eigenschap is neuroticisme (overgevoeligheid voor negatieve prikkels, red.). Mensen die daar hoog op scoren worden juist niet gelukkig van reizen. Deze mensen zijn vaak sneller bang. Ze moeten dan ook niet direct naar India gaan als ze nog nooit ver weg zijn gegaan."