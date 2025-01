AI brengt mogelijk doorbraak in behandeling slangenbeten

Een nieuwe technologie biedt hoop voor de naar schatting 100.000 mensen die jaarlijks overlijden aan slangenbeten. Wetenschappers hebben met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) eiwitten ontwikkeld die het dodelijke gif van onder meer cobra's en adders kunnen neutraliseren.

Het onderzoek, deze week gepubliceerd in het wetenschappelijke vakblad Nature, laat zien hoe machine learning het ontwerpen van eiwitten heeft gerevolutioneerd. Waar dit proces voorheen maanden of zelfs jaren kon duren, worden nu in luttele seconden resultaten geboekt.

De huidige behandeling van slangenbeten is al meer dan honderd jaar vrijwel onveranderd gebleven. Patiënten krijgen meestal antistoffen toegediend die zijn gewonnen uit het bloed van paarden en schapen die zijn ingeënt met slangengif. Deze methode kent echter beperkingen: de behandeling moet in een kliniek plaatsvinden en de effectiviteit varieert.

Ontwerpen van kleine eiwitten

De doorbraak komt uit het laboratorium van wetenschapper David Baker aan de Universiteit van Washington. Zijn team ontwikkelde RFdiffusion, een programma geïnspireerd door AI-systemen als DALL-E. Dit programma bleek uitermate geschikt voor het ontwerpen van kleine eiwitten die zich sterk binden aan bepaalde doeleiwitten.

Biochemicus Susana Vázquez Torres, werkzaam in Bakers lab, zag mogelijkheden om deze technologie in te zetten tegen verwaarloosde ziekten, zegt ze in een persbericht. Het team richtte zich specifiek op het neutraliseren van gifstoffen van de elapidae-familie, waartoe cobra's, mamba's en adders behoren.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beschouwt slangenbeten als een van de belangrijkste verwaarloosde tropische ziekten, in dezelfde categorie als dengue en hondsdolheid. Deze nieuwe ontwikkeling zou wel eens een keerpunt kunnen betekenen in de behandeling van slachtoffers.

Bron: Nature