Archeologen vinden antiek Romeins hoofd in kerkfundering

Archeologen die bezig waren met graafwerk in de funderingen van een oude kerk in Rome stonden opeens oog in oog met een 1500 jaar oud stenen gezicht. Dat gebeurde bij de Basiliek van Santo Stefano in Rome.

Tussen het puin en de mortel van de oude kerkfundering dook het hoofd op van wat vermoedelijk een Romeins standbeeld was. Het hoofd, compleet met sierlijke baard, werd daar niet bewaard als kunstschat. Het diende gewoon als bouwmateriaal. Een beetje alsof je nu een Rembrandt zou gebruiken als onderzetter voor je koffiekopje.

Het gezicht is bedekt met dikke lagen vuil en mortel, waardoor de archeologen nog niet precies kunnen zeggen wie er is afgebeeld. Het zou wellicht een Romeinse god zijn, zoals Jupiter. Om hier meer duidelijkheid over te krijgen, verhuist het stenen hoofd naar het Centraal Instituut voor Restauratie in de Italiaanse stad Matera.

Op zoek naar de herkomst

De experts hopen tijdens het schoonmaken meer aanwijzingen te vinden over de herkomst van het beeld. Misschien komen er wel inscripties tevoorschijn als de eeuwenoude vuillaag wordt verwijderd. Ook willen ze onderzoeken hoe en wanneer het beeld precies is gemaakt.

Maar misschien nog wel interessanter dan het beeld zelf is wat deze vondst ons vertelt over de overgang van het Romeinse Rijk naar het vroege middeleeuwse tijdperk. Het feit dat een mogelijk religieus Romeins beeld zonder pardon werd gebruikt als bouwmateriaal voor een christelijke kerk zegt veel over hoe men toen dacht over de oude Romeinse cultuur.

Na de schoonmaakbeurt in Matera gaat het hoofd terug naar Rome voor verder onderzoek. Daar hopen wetenschappers nog meer te kunnen leren over deze periode waarin het oude Rome langzaam plaatsmaakte voor een nieuwe wereld.