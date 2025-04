Tennisster Lamens strandt in halve finale Rouen

ROUEN (ANP) - Suzan Lamens is er niet in geslaagd om de finale te bereiken van het tennistoernooi van Rouen. De 25-jarige Zuid-Hollandse ging in Frankrijk met 6-4 6-4 onderuit tegen de als derde geplaatste Olga Danilovic uit Servië.

Lamens kwam in de eerste set twee keer terug van een break achterstand, maar leverde daarna nog een keer haar service in. Danilovic had in de tweede set genoeg aan een break in de zevende game om de winst binnen te halen.

Lamens, de nummer 69 van de wereld, stond voor het eerst dit jaar in de halve finale van een WTA-toernooi. Ze veroverde vorig jaar de titels in Osaka en het Portugese Oeiras.

Danilovic treft in de finale de winnares van de partij tussen de Oekraïense Elina Svitolina en Elena-Gabriela Ruse uit Roemenië.