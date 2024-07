Bij warm weer kun je slechter denken

Je lichaam stelt bij het verdelen van (schaarse) energie prioriteiten. Denken over ingewikkelde kwesties staat daarbij niet bovenaan. Allereerst bekommert ons lichaam zich er om dat er voldoende koeling of verwarming is, al naar gelang de temperatuur. En pas daarna komt glucose vrij voor ingewikkelde processen als analytisch denken.

Scientific American citeert een aantal studies die de consequenties duidelijk maken. Een frappant voorbeeld: bij warm weer worden minder ingewikkelde krasloten verkocht in een bepaald deel van de VS, en meer eenvoudige loten. Per graad temperatuurverschil is dat meetbaar. De studies gaan niet in op de voor de hand liggende volgende vraag: wordt er in sommige delen van de wereld, waar het structureel warmer is, minder diep nagedacht/