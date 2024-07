Heineken doet grote afschrijving in China

AMSTERDAM (ANP) - Heineken doet een grote afschrijving in China. De bierbrouwer schrijft daarbij 874 miljoen euro af op zijn investering in CR Beer, de grootste brouwer van China. Die afboeking hangt volgens Heineken samen met de gedaalde beurskoers van CR Beer.

Heineken heeft een belang van 40 procent in CR Beer. Voor dat samenwerkingsverband legde Heineken eind 2018 een miljardenbedrag op tafel. Maar op de beurs in Hongkong is het aandeel CR Beer behoorlijk gedaald door zorgen bij beleggers over de economische afzwakking in China en de vraag naar bier bij Chinese consumenten. Daarom moet Heineken nu een afboeking doen. CR Beer is onder meer brouwer van het populaire Chinese merk Snow, in volumes het meest gedronken bier ter wereld.

De omzet van Heineken ging in de eerste helft van dit jaar wel omhoog, ondanks het slechte weer in Europa in juni. De omzet steeg ruim 2 procent tot 17,8 miljard euro in vergelijking met een jaar eerder. Daarbij werd wel een nettoverlies geleden van 95 miljoen euro door de Chinese afschrijving.