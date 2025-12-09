Cocaïnegebruikers zijn minder empathisch en minder sociaal

Uit een onderzoek van de Universiteit van Zürich blijkt dat mensen die regelmatig cocaïne gebruiken moeite hebben om empathie
te voelen voor anderen en om te genieten van sociale interacties. Daarom gaan ze sociale contacten uit de weg. Dit kan leiden tot eenzaamheid en nog meer drugsgebruik. In vergelijking met gezonde controles hadden chronische cocaïnegebruikers meer moeite om zich te verplaatsen in het perspectief van anderen. Ze toonden minder emotionele empathie en hadden meer moeite om emoties te herkennen in de stem van anderen. Ook hadden ze minder sociale contacten en toonden ze minder betrokkenheid tijdens sociale interacties. Uit één van de experimenten bleek dat cocaïnegebruikers tijdens sociale interacties minder hersenactiviteit vertoonden in de mediale orbitofrontale cortex, een deel van de hersenen
dat een belangrijke rol speelt in het beloningssysteem. Minder activiteit in dit hersengebied ging ook samen met minder sociale contacten in de weken voorafgaand aan het experiment. De resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in . De auteurs vinden dat een sociale vaardigheidstraining deel zou moeten uitmaken van het behandelaanbod bij cocaïneverslaving.