ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Cocaïnegebruikers zijn minder empathisch en minder sociaal

Wetenschap
door Nina van der Linden
dinsdag, 09 december 2025 om 20:12
IMG_2812
Uit een onderzoek van de Universiteit van Zürich blijkt dat mensen die regelmatig cocaïne gebruiken moeite hebben om empathie te voelen voor anderen en om te genieten van sociale interacties. Daarom gaan ze sociale contacten uit de weg. Dit kan leiden tot eenzaamheid en nog meer drugsgebruik. In vergelijking met gezonde controles hadden chronische cocaïnegebruikers meer moeite om zich te verplaatsen in het perspectief van anderen. Ze toonden minder emotionele empathie en hadden meer moeite om emoties te herkennen in de stem van anderen. Ook hadden ze minder sociale contacten en toonden ze minder betrokkenheid tijdens sociale interacties. Uit één van de experimenten bleek dat cocaïnegebruikers tijdens sociale interacties minder hersenactiviteit vertoonden in de mediale orbitofrontale cortex, een deel van de hersenen dat een belangrijke rol speelt in het beloningssysteem. Minder activiteit in dit hersengebied ging ook samen met minder sociale contacten in de weken voorafgaand aan het experiment. De resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in . De auteurs vinden dat een sociale vaardigheidstraining deel zou moeten uitmaken van het behandelaanbod bij cocaïneverslaving.
Bron(nen): Medical News Today
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-540761932

Hoe rijk is Marco Borsato?

anp091225093 1

Groot Russisch militair transportvliegtuig neergestort

AA1CzOej

Zo dwing je meer respect af zonder harder te praten

shutterstock_2480513579

Waarom bladblazen je tuin én je buren sloopt

monique mike moeder winter vol liefde e1736244770660 1644x970

Ex-schoondochter Antine over Monique Hansler: 'Ik viel 6 kilo af doordat ze zo onder je huid kruipt'

ANP-514875970

Assad woont vorstelijk in Moskou, zijn volk leeft nog steeds tussen de ruïnes

Loading