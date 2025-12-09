ECONOMIE
FT: VS willen snelle reactie Zelensky op vredesvoorstel

Samenleving
door anp
dinsdag, 09 december 2025 om 20:07
KYIV (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft van de Verenigde Staten "dagen" de tijd gekregen om te reageren op een vredesvoorstel. Dat voorziet in het opgeven van grondgebied door Oekraïne in ruil voor Amerikaanse veiligheidsgaranties, schrijft de krant Financial Times. Die baseert zich op anonieme bronnen.
De Amerikaanse president Donald Trump hoopt volgens een ingewijde op een vredesdeal "tegen de kerst". Zelensky vertelde Europese leiders volgens de krant dat hij zaterdag telefonisch onder druk is gezet door de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner. Die stuurden naar verluidt aan op een snel besluit.
De Oekraïense leider overlegde maandag met leiders van Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland en benadrukte een dag later op X dat "heel actief" wordt gewerkt aan mogelijke stappen om de oorlog te beëindigen. "De Oekraïense en Europese onderdelen zijn nu verder ontwikkeld, en we zijn klaar om ze aan onze partners in de VS te presenteren."
