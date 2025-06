Eerste auto's eind 2031 over verlengde A15, verwacht kabinet

DEN HAAG (ANP) - De eerste auto's en vrachtwagens kunnen naar verwachting eind 2031 over het verlengde stuk van de A15 rijden. Dat staat in het contract dat het kabinet begin volgende maand wil ondertekenen, meldt demissionair minister Sophie Hermans (Infrastructuur, VVD). De verbredingen van de A12 en de A15 moeten halverwege 2030 klaar zijn.

De A15 houdt nu nog op bij Bemmel en moet worden doorgetrokken tot aan de A12 tussen Duiven en Zevenaar. Of het project genaamd ViA15 kon doorgaan, was jarenlang onzeker vanwege een juridische procedure. In oktober gaf de Raad van State definitief groen licht.

Het kabinet wil nu snel extra geld vrijmaken zodat de aanleg kan beginnen. De pas afgetreden minister Barry Madlener van Infrastructuur meldde vorige maand dat de totale kosten met een miljard euro zijn gestegen tot 2,5 miljard euro. De Eerste en Tweede Kamer moeten dit nog goedkeuren.