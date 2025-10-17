Familie gelooft in onschuld zoon bij dood Mango-oprichter Andic

BARCELONA (ANP/RTR) - De familie achter het Spaanse modeconcern Mango is ervan overtuigd dat Jonathan Andic niets te maken heeft met de dood van zijn vader en Mango-oprichter Isak Andic. Volgens Spaanse media is de rechter vorige maand officieel onderzoek gaan doen naar Jonathan voor mogelijke doodslag.

Miljardair Isak Andic overleed afgelopen december na een val van een klif van meer dan 100 meter tijdens een familie-uitje in het Montserratgebergte bij Barcelona. De rechter zou het onderzoek naar zijn zoon zijn gestart om tegenstrijdige verklaringen die hij als getuige had afgelegd. Volgens de krant La Vanguardia is echter geen doorslaggevend bewijs voor zijn betrokkenheid gevonden.

De familie "zal blijven samenwerken, zoals ze tot nu toe steeds heeft gedaan, met de bevoegde autoriteiten. Bovendien vertrouwt ze erop dat dit proces zo snel mogelijk zal worden afgerond en dat de onschuld van Jonathan Andic zal worden bewezen", staat in een verklaring.

Isak Andic, die Mango in 1984 oprichtte met zijn broer Nahman, was ten tijde van het ongeval niet-uitvoerend voorzitter bij de succesvolle keten. Zoon Jonathan werd na zijn dood benoemd tot vicevoorzitter van de raad van bestuur en ook diens zussen kregen een prominente rol. Toni Ruiz is de topman van Mango.