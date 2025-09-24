Rijst is het eten van miljarden mensen, maar de teelt vereist behoorlijk wat mest en dat zorgt voor vervuiling. Er is echter goed nieuws: een piepklein mineraal genaamd selenium blijkt de opbrengst van een oogst fors te verhogen.

Rijstboeren gooien tonnen kunstmest over hun velden, maar de rijstplanten slurpen er maar 30 procent van op. De rest spoelt weg in rivieren en oceanen, doodt vissen en jaagt het klimaat op stang met extra broeikasgassen. Dat is niet alleen zonde van het geld, maar ook een milieuramp. Zeker als je beseft dat wereldwijd 15 tot 20 procent van alle stikstof opgaat aan rijst.

Daarom dat deze ontdekking zo’n goed nieuws is. Onderzoekers van de University of Massachusetts Amherst en de Chinese Jiangnan University testten het uit op echte rijstvelden in China. Een lichte spray met seleniumdeeltjes doet wonderen: de planten hebben 30 procent minder mest nodig, maar produceren toch meer rijst. Hoe? Selenium geeft de fotosynthese een boost van ruim 40 procent.

Minder vervuiling, sterkere planten

De extra suikers die zo ontstaan pompen naar de wortels, die daardoor groter en sterker worden. En gezonde wortels trekken nuttige bodembacteriën aan. Samen met de plant graven ze dieper in de grond voor stikstof, waardoor de opname-efficiëntie springt van 30 naar bijna 50 procent. Ook de uitstoot van stikstof en ammoniak duikt met 19 tot 46 procent omlaag.

Maar het allermooiste? De oogst wordt ook gezonder. De rijstkorrels zitten boordevol extra eiwitten, belangrijke aminozuren en ja, ook selenium, en dat is allemaal goed spul voor ons lijf. De ontdekking zou dus wel eens een grote impact kunnen hebben op de wereldwijde voedselvoorziening. Bijkomend onderzoek moet nu aantonen hoe schaalbaar en betaalbaar de techniek is.