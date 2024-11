Haaien zetten hun tanden niet meer in surfers door deze simpele oplossing

Witte haaien duiken soms langs exotische stranden op om surfers en kajakkers aan te vallen, met jaarlijks zo’n tien dodelijke slachtoffers als gevolg. Een simpele oplossing lijkt hier een einde aan te kunnen maken: Zuid-Afrikaanse en Australische wetenschappers presenteren een plakstrip met knipperende lichten.

Led-strip

In het Zuid-Afrikaanse Mosselbaai, waar witte haaien graag vertoeven, hebben onderzoekers led-licht-strips in de vorm van een zeehond – een favoriete hap voor de haai – onder surfplanken gehangen en deze door het water gesleept. Het resultaat? De imposante haaien, die wel zes meter kunnen worden, blijven netjes op afstand van het flikkerende schouwspel onder water.

De onderzoekers, die hun bevindingen in het vakblad Current Biology hebben gepubliceerd, vermoeden dat de slechtziende haaien door het felle licht verblind raken, waardoor ze de prooi niet goed kunnen inschatten. Hoe feller het licht, des te kleiner de kans dat een haai in de aanval gaat. Dit is opvallend, want tot nu toe werd juist gedacht dat roofvissen juist aangetrokken worden door licht.

Vergismoord

Volgens de onderzoekers vergissen haaien zich soms bij het jagen. Ze denken dan een zeehond te grijpen, maar zetten hun tanden per ongeluk in een mens.

Niet alleen de witte haai, maar ook andere soorten die wel eens een surfer of kajakker bij de lurven grijpen, worden waarschijnlijk door het knipperende licht afgeschrikt. Denk aan de stierhaai, die tot wel 3,5 meter lang kan worden en graag een uitstapje maakt naar zoet water; of de tijgerhaai, die kan uitgroeien tot 5,5 meter.

Binnenkort in de surfwinkel?

In 2023 zijn wereldwijd 69 haaienaanvallen op surfers geregistreerd, vooral in de VS, Australië en Zuid-Afrika. Tien daarvan eindigden fataal. De onderzoekers hopen snel een kant-en-klare led-strip voor surfplanken op de markt te brengen.