Er is een simpele manier om thuis de meeste microplastics uit je water te halen

Piepkleine plasticdeeltjes dringen in grote hoeveelheden diep in ons lichaam binnen, vooral via ons eten en drinken. Gelukkig hebben wetenschappers onlangs een eenvoudige en effectieve manier ontdekt om ze uit water te verwijderen.

Een team van de Guangzhou Medical University en de Jinan University in China voerde tests uit op zowel zacht water als hard kraanwater (dat rijker is aan mineralen), waarbij ze nanoplastics en microplastics toevoegden voordat ze de vloeistof kookten en vervolgens de eventuele neerslag filterden.

In sommige gevallen werd tot 90 procent van de plastics verwijderd door het kook- en filterproces, hoewel de effectiviteit varieerde afhankelijk van het type water. Het grote voordeel is natuurlijk dat de meeste mensen dit kunnen doen met wat ze al in hun keuken hebben, namelijk een waterkoker. "Deze eenvoudige strategie van water koken kan microplastics uit kraanwater filteren en heeft het potentieel om de menselijke inname van plastics via waterconsumptie te verminderen tot een onschadelijk niveau", schrijven de onderzoekers in hun paper.

Hard water werkt beter

Een grotere concentratie plastics werd verwijderd uit monsters van hard kraanwater, dat van nature kalkaanslag vormt wanneer het wordt verwarmd. Deze kalkachtige substantie, vaak te zien in waterkokers, vormt zich op het oppervlak van de plasticdeeltjes doordat temperatuurveranderingen het calciumcarbonaat er uithalen, waardoor de plasticdeeltjes effectief worden vastgehouden.

Maar zelfs in zacht water, waar minder calciumcarbonaat in is opgelost, werd ongeveer een kwart van de plastics uit het water gehaald. De kalk-omhulde plasticdeeltjes kunnen vervolgens worden verwijderd met een eenvoudig filter, zoals het roestvrijstalen gaas dat wordt gebruikt om thee te zeven, zeggen de onderzoekers.

"Het koken van water blijkt een haalbare langetermijnstrategie om de wereldwijde blootstelling aan micro- en nanoplastics te verminderen," klinkt het. "Het drinken van gekookt water wordt echter vaak beschouwd als een lokale traditie en komt slechts in enkele regio's voor." Het onderzoeksteam hoopt dat het drinken van gekookt water een wijdverbreider gebruik wordt, omdat er alleen maar meer plastic in ons water belandt.

Hoewel het nog steeds niet zeker is hoe schadelijk deze plastics precies zijn voor ons lichaam, is het duidelijk dat ze niet het gezondste hapje zijn. Plastics zijn al in verband gebracht met veranderingen in het darmmicrobioom en de antibioticaresistentie van het lichaam.