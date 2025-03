Studie toont aan: je menstruatiecyclus heeft géén invloed op je denkvermogen

Het idee dat de menstruatiecyclus invloed heeft op het denkvermogen van vrouwen bestaat al sinds mensenheugenis. Toch laat een recente meta-analyse van meer dan honderd studies iets anders zien: er is helemaal geen wetenschappelijk bewijs dat cognitieve vaardigheden veranderen tijdens de cyclus.

Onderzoeker Daisung Jang van de Universiteit van Melbourne analyseerde gegevens van bijna 4.000 vrouwen. Zij werden gedurende hun menstruatiecyclus getest op aandacht, geheugen, intelligentie, motorische vaardigheden en andere cognitieve functies. Het resultaat? De schommelingen waren zo klein en onregelmatig dat ze als onbeduidend werden bestempeld. "Dit is enigszins verrassend gezien de vele gedocumenteerde fysiologische veranderingen tijdens de cyclus," schrijven de onderzoekers.

Hormonen en de hersenen

Het is bekend dat hormonen zoals oestrogeen en progesteron gedurende de cyclus fluctueren. Deze hormonen hebben receptoren in het hele lichaam, inclusief de hersenen. Toch blijkt uit de data dat deze natuurlijke schommelingen geen merkbare invloed hebben op cognitieve prestaties.

Sommige vrouwen ervaren fysieke of emotionele klachten rondom hun menstruatie, maar dat betekent niet dat hun denkvermogen afneemt. Het onderzoek sloot studies uit waarin andere factoren zoals zwangerschap, infecties of aandoeningen de resultaten konden vertekenen. De focus lag puur op de invloed van de menstruatie zelf.

Mythes en misverstanden

Door de geschiedenis heen is vaak aangenomen dat vrouwen minder goed presteren tijdens hun menstruatie, wat leidde tot vooroordelen en discriminatie. Dit onderzoek toont aan dat zulke aannames op drijfzand berusten. "Fysiologie bepaalt niet het lot als het gaat om cognitieve vaardigheden," stellen de auteurs.

Hoewel sommige vrouwen zich anders voelen tijdens hun cyclus, betekent dat niet dat hun hersenen minder goed werken. De manier waarop het lichaam reageert op hormonen verschilt per persoon en eventuele schommelingen zijn zo klein dat ze geen impact hebben op denkprestaties.

Deze bevindingen helpen niet alleen misverstanden de wereld uit, maar bieden ook een wetenschappelijke basis om discriminerende opvattingen over vrouwelijke denkcapaciteit tegen te spreken. Er is geen reden om te twijfelen aan de mentale kracht van vrouwen, ongeacht waar ze zich in hun cyclus bevinden.

Bron: Science Alert